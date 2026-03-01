Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

傅明宪带同4岁爱犬参与慈善行 新年到法国滑雪为活动提前回港 早有教练牌但甚少收生教学

影视圈
香港爱护动物协会（爱协）今日（1日）在香港迪士尼乐园度假区举行「全城狗狗行善日2026」，出任了23年会长的傅明宪（Gigi），与活动大使林芊好（Coffee ）和连诗雅（Shiga）齐齐主持起步礼，同埸还有谭凯伦、黎纪君、邓洢玲（阿旦）、 Nowhere Boys主音 Van Chan及女团 Honey Punch等参与。

傅明宪错过糕点美食

会长傅明宪身体力行带同4岁爱犬家家一起参与活动，表示自己连续参与了十多次，并透露今年有1400只狗和2千多名人士参与，而港铁为配合活动，亦特别开放了1200个位给狗主和一起爱犬乘港铁，以及九巴亦特别安排专载，亦感谢马会和爱协派出多名义工帮手协助。

Gigi表示农历年到法国旅行滑雪：「我昨天才回来，因为为了这个活动，所以缩短了滑雪行程，提前返港。」早已考获滑雪教练牌的她，表示考牌已久亦甚少教学生，但每年都去日本和欧洲滑雪。她亦感谢身边朋友送来的萝卜糕，奈何自己去了滑雪不在港，今年无缘品尝，并笑言要留港才可品尝糕点美食。

