SEVENTEEN 启德开骚晒广东话冧粉丝 珉奎贪玩将水喷向队友 胜宽「报仇」场面搞笑
更新时间：12:45 2026-03-01 HKT
韩国人气组合 SEVENTEEN 昨晚（28日）再度登陆启德主场馆举行 SEVENTEEN WORLD TOUR［NEW_］IN HONG KONG 演唱会，不少粉丝自备了应援物品到场支持偶像。
SEVENTEEN粉丝陷入疯狂状态
九子现身以跳唱歌《HBD》为演唱会揭开序幕，现场粉丝即陷入疯狂状态，尖叫声四起！接着再唱出《THUNDRER》，经过一轮劲歌热舞后，九子逐一跟现埸歌迷打招呼，队长S.COUPS表示：「因为香港的气氛这么热闹，我们先再回来。」令全场粉丝再度尖叫起哄！随后亦有成员大晒广东话冧粉丝，他们表示很开心，可以再来香港开演唱会跟大家见面，又有机会可以品尝香港的美食，感谢大家的爱，有大家真是好幸福，他们表示余下的巡回演唱会继续努力，并感谢大家继续支持我们。
珉奎将水喷向队友胜宽
去到Encore环节，九子换衫后出埸，再次唱出开埸唱过的《HBD》、《THUNDER》，之后「随机」唱《Clap》，不少粉丝亦站起来跟着歌词拍手，场面热闹；之后再唱小分队的歌曲《Fighting 》，随后再响起歌曲《Nice》的前奏时，令现埸气氛再推上高峰。期间成员珉奎突然走到台边拿起水樽，并将樽内的水喷向前方的粉丝，又为自己洗面，贪玩的他，期间亦有将水喷向队友胜宽，胜宽亦即执起水樽，在台上追着珉奎「报仇」，两人更由台前走到台后再跑回台前，十分搞笑！
