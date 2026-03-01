金像男配朱栢康神似古人惹热议 网民提出艺人穿越撞样例子 罗嘉良榜上有名

现年43岁的朱栢康，入行多年，拍过不少脍炙人口的电影，包括《浊水漂流》、《窄路微尘》，更凭《破．地狱》赢得《第43届香港电影金像奖》最佳男配角奖。近日他再次成为网民热烈讨论对象，事缘有网民发文，以主题为「我以为霍元甲张相系朱康嚟」，并分享了一张清末武术家霍元甲的照片，跟朱栢康对比，竟然一石激起千重浪，网民不止话二人相似，更连环分享了艺人跟古人撞样的照片，仿如穿越时空。

朱栢康被指撞样霍元甲

清末武术家霍元甲，曾被翻拍成不少影视作品，更衍生出他徒弟「陈真」的角色，想不到近日网民发现，朱栢康的五官轮廓，深邃眼神，以至眉宇间流露出的刚毅之气，竟与历史照片中的武术宗师霍元甲有著惊人的相似度。该名网民将两人的照片并列，竟然带给人穿越时空之感，网民纷纷留言「根本同一人」、「轮回转世」、「有冇见过佢哋同场出现」，更有人提议开戏给朱栢康演出霍元甲，由杨伟伦（阿卵）演出陈真，肯定能产生化学作用。

罗嘉良似革命烈士

朱栢康跟霍元甲人有相似外，网民更提出不少艺人，跟古人撞样的例子，包括罗嘉良跟革命烈士贺瑞麟有九成相似，古巨基甚似年青时期的国父孙中山，欧阳震华则被指似清朝光绪帝的瑾妃，虽然处身不同时空，外貌却成个饼印。

朱栢康凭《破．地狱》赢金像男配

朱栢康是舞台剧演员出身，曾以《金都》入围第56届金马影帝，近年来他的电影作品产量丰厚，包括《九龙城寨之围城》、《但愿人长久》、《误判》等人气电影，都能看到他亮眼演出，最终凭《破．地狱》赢得《第43届香港电影金像奖》最佳男配角奖。

