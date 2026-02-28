金多宝｜许冠文一向撑翁子光否认因排片问题现身 望跟对方再合作做变态杀人犯 大赞金燕玲钟雪莹演技犀利

许冠文、金燕玲、钟雪莹及李尚正等今日（28日）到铜锣湾为电影《金多宝》谢票，金燕玲在感激许冠文参与时感动落泪。

为该戏客串的许冠文指自己正在写一个尊重老人家、老人痴呆的故事，但导演翁子光表示自己正在拍摄这类型的电影中，而这部戏就讲中了他最喜欢的两件事情，尊重老人家和家庭温暖。

许冠文想同金燕玲、钟雪莹再合作

他又大赞钟雪莹演技好，金燕玲就一向是自己的老婆，以前两人也合作过《煎酿叁宝》，更指对方的演技好犀利，令他可以忘记自己正在演戏，至于金燕玲坦言自己最喜欢的一场戏，就是在投注站回头笑一幕，因为看到许冠文对电影的敬业，让她感到温暖，自己那个笑容是真情流露，更表示等了这个机会很久，终于可以说出来，许冠文亦指若日后写好剧本，希望能够再与两人合作。

许冠文望全部片都可破纪录

至于今次是否因该戏排片问题，所以特意出来撑导演？许冠文表示不是，自己一向都撑对方，希望日后再合作做变态杀人犯。至于是否会觉得排片方面不公平？他笑说：「睇（排片）都唔少，排多少有影响，但系好睇点都会有人睇。」对于今次与黄子华的《夜王》打对台，许冠文指希望全部片都可破纪录。