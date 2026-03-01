方媛晒三胎满月礼物又囤积大量金器？礼物摆满屋蔚为奇观 一坐完月就飞上海买金

现年38岁的方媛，跟年长22年的天王郭富城结婚8年多，至今育有三个女儿，分别是8岁郭咏希、6岁郭咏萱以及4个月大的小女儿郭咏心，一家五口相当幸福。近日方媛开始拆小女儿的满月礼物，并拍片跟网民分享喜悦，大堆满月礼物中，最吸睛的莫过于上面有著「长命富贵，身体健康」字样的小金锁，近年金价飙升，天王嫂方媛收到重礼，也不禁笑出腰果眼，而且她一直对金器情有独钟，刚坐完月已经飞到上海买金，囤积大量金器金饰，甚具投资眼光。

方媛分享小女儿满月礼物

方媛去年10月产女，当时收到不少满月礼物，相隔数月，拍片分享礼物内容，最吸引眼球的莫过于配上了喜庆红绳的小金锁，上面有著「长命富贵，身体健康」字样，另外还有一只水头很好的小玉环，除了黄金和玉手镯这些昂贵之物，还有喜气洋洋的红色小衣服，及粉红色的熊仔玩偶，非常窝心。最后方媛展示了一架3500元的婴儿车，更加是非常实用，称心满意。

方媛坐月后不久飞上海买金

方媛对黄金饰品一直情有独钟，在坐完月后不久，已飞到上海名店选购金器，方媛对店内的精致金饰爱不释手，表示「有很多在外面都没看到过」。方媛取出金饰试带，包括黄金耳环及颈链，逐一细心欣赏，更重要是现时金价高企，方媛囤积大量金器等升值，网民纷纷感叹「这些机会不是我的」。

方媛囤积大量金器等升值

店员取出不同款式的金器供方媛选购，在众多金饰中，方媛对一款螃蟹造型，称为「横财大将军」的吊坠特别喜爱。店员介绍吊坠寓意「八方来财」，螃蟹的双螯上还雕有钱币图案，有带来意外之财的吉祥寓意。方媛对其精致的拉丝工艺赞不绝口，更透露打算将其买下送给家中的「三宝」，希望为爱女带来好运与财富。此外，她也试戴了一款可转动的「吉祥元宝」项链，看来她今次买了不少金饰，满载而归，爱锡囡囡之外，又足见天王嫂的理财智慧。



