Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方媛晒三胎满月礼物又囤积大量金器？礼物摆满屋蔚为奇观 一坐完月就飞上海买金

影视圈
更新时间：11:00 2026-03-01 HKT
发布时间：11:00 2026-03-01 HKT

现年38岁的方媛，跟年长22年的天王郭富城结婚8年多，至今育有三个女儿，分别是8岁郭咏希、6岁郭咏萱以及4个月大的小女儿郭咏心，一家五口相当幸福。近日方媛开始拆小女儿的满月礼物，并拍片跟网民分享喜悦，大堆满月礼物中，最吸睛的莫过于上面有著「长命富贵，身体健康」字样的小金锁，近年金价飙升，天王嫂方媛收到重礼，也不禁笑出腰果眼，而且她一直对金器情有独钟，刚坐完月已经飞到上海买金，囤积大量金器金饰，甚具投资眼光。

方媛分享小女儿满月礼物

方媛去年10月产女，当时收到不少满月礼物，相隔数月，拍片分享礼物内容，最吸引眼球的莫过于配上了喜庆红绳的小金锁，上面有著「长命富贵，身体健康」字样，另外还有一只水头很好的小玉环，除了黄金和玉手镯这些昂贵之物，还有喜气洋洋的红色小衣服，及粉红色的熊仔玩偶，非常窝心。最后方媛展示了一架3500元的婴儿车，更加是非常实用，称心满意。

相关阅读：郭富城两女完美遗传舞台基因 神复制韩团辣舞片曝光 网民敲碗等父女同台

方媛坐月后不久飞上海买金 

方媛对黄金饰品一直情有独钟，在坐完月后不久，已飞到上海名店选购金器，方媛对店内的精致金饰爱不释手，表示「有很多在外面都没看到过」。方媛取出金饰试带，包括黄金耳环及颈链，逐一细心欣赏，更重要是现时金价高企，方媛囤积大量金器等升值，网民纷纷感叹「这些机会不是我的」。

方媛囤积大量金器等升值

店员取出不同款式的金器供方媛选购，在众多金饰中，方媛对一款螃蟹造型，称为「横财大将军」的吊坠特别喜爱。店员介绍吊坠寓意「八方来财」，螃蟹的双螯上还雕有钱币图案，有带来意外之财的吉祥寓意。方媛对其精致的拉丝工艺赞不绝口，更透露打算将其买下送给家中的「三宝」，希望为爱女带来好运与财富。此外，她也试戴了一款可转动的「吉祥元宝」项链，看来她今次买了不少金饰，满载而归，爱锡囡囡之外，又足见天王嫂的理财智慧。
 

相关阅读：郭富城老婆方媛生完三胎急复工残爆？生图被指憔悴胶原蛋白明显流失 与上镜相差甚远

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:15
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 央视：开会时遇袭︱不断更新
即时国际
1小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
时事热话
2026-02-28 11:12 HKT
路透社
伊朗局势｜以色列官员：哈梅内伊已死并找到遗体  伊朗：他仍在指挥战事
即时国际
7小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸 女儿难识朋友爆移民幸酸 当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民幸酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
3小时前
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
我要赞佢｜港人记者移民后一度不适应 维修衣车义卖环保袋回馈社区
好人好事
2026-02-28 08:00 HKT
两会2026．小百科︱一文睇清「十五五」是甚么   「五年规划」始于建国一穷二白时代
两会2026．小百科︱一文睇清「十五五」是甚么   「五年规划」始于建国一穷二白时代
即时中国
11小时前
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
饮食
2026-02-28 10:30 HKT
郑伊健夫妇筲箕湾食面犹如平民 蒙嘉慧身形再暴胀体现幸福肥 一个贴地举动被赞具明星风采
郑伊健夫妇筲箕湾食面犹如平民 蒙嘉慧身形再暴胀体现幸福肥 一个贴地举动被赞具明星风采
影视圈
19小时前