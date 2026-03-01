陈茵媺「假浏海」发型太怪惹负评 听民意换清爽短发 网民洗版激赞：大美人终于回归

现年44岁的陈茵媺，跟年长10年的「视帝」陈豪结婚12年，婚后育有两子一女，大仔Aiden、二仔Nathan及细女Camilla，尽得父母的优良遗传，全是靓仔靓女。陈茵媺为了照顾子女，毅然在事业高峰退下来，将赚钱重任交给陈豪，随著小朋友年龄渐长，陈茵媺开始静极思动，不时拍片分享并当上KOL，但网民却并不关心影片内容，反而焦点落在陈茵媺「假浏海」发型上，大呼奇怪，直至近日陈茵媺终于接受网民意见，换了新的清爽发型，网民即时洗版式留言，激赞昔日的大美女陈茵媺，终于回归。

陈茵媺浏海发型被质疑戴假发

陈茵媺近年淡出幕前，只是间中短暂复出拍摄了TVB剧集《罗密欧与祝英台》，纯粹过戏瘾，除了过住少奶奶生活，她亦致力经营社交平台与粉丝互动，但近日的多条影片，均被网民大肆批评，皆因焦点全部落在她的浏海发型，更纷纷质疑她戴假发：「姐戴的是假发吗？」、「看起来很像假发」、「看不惯，感觉不太好看。」，完全忽视了影片内容，可说是错重点。

相关阅读：陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景

陈茵媺新发型被赞魅力升级

陈茵媺近日的新片「挑战盲盒外卖」，是用手机外卖平台，不看画面随意点餐，最后送来了多盒沙律，幸好还有鸡翼、意粉，及陈茵媺最爱的咖啡饮品。网民大赞陈茵媺令人有耳目一新的感觉，原来她转了发型，一头清爽短发外，更重要是「假浏海」消失不见，网民赞不绝口，并表示「终于放弃难看的假发了，脸型完美的美女就应该露出整张脸」、「这个发型美」、「这个发型终于不是油腻的感觉，魅力UP」、「终于不戴奇怪的假发」、「假发拿掉终于舒服多了」，陈茵媺从善如流，听取网民意见拆走「假浏海」，马上换来一片赞美声音。

陈茵媺淡出后拍片当上KOL

陈茵媺是2006年港姐冠军，入行后拍过《原来爱上贼》、《读心神探》及《心战》，曾经是TVB力捧女星，现时虽然已是三名小朋友的妈妈，但她保养得宜，外貌冻龄，尤其是笑起来的腰果眼，至今仍电晕不少男土，她拍片时又意外曝光，陈豪以16万月租的中半山复式豪宅，引来网民关注。

相关阅读：陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色