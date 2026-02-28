「TVB男神榜」引网民热议  37岁最佳男配角爆冷跑出？「花美男视帝」惨遭冷待

TVB的男艺人样貌，近日成为Threads上的热门话题。有网民发起「TVB男艺人样貌排名」，将一众男星从最高级别的「S+」到「S」、「A」、「B」等顺序分级，引发网民激烈讨论和二次创作，纷纷贴出自己心目中的男神排行榜。

何广沛「爆冷」跑出？

在这次网络票选中，应届「最佳男配角」得主何广沛意外地跑出，成为众多网民心目中的新一代「顶级男神」。从网民分享的截图可见，何广沛的名字频繁出现在「S+」、「S」或「A」等最高级别的行列中，与传统男神如林峰、古天乐、张智霖、郑嘉颖等前辈并列。对此，何广沛亦亲自在多个帖文下留言「多谢赏识」，感谢网民的厚爱，其亲民作风备受赞赏。

吴伟豪亦被受追捧

除了何广沛，近年备受力捧的新生代演员吴伟豪亦是不少网民的心水之选，在多个榜单中稳坐「S」或「A」级，人气同样高企。

张振朗惨遭冷待

而一直被指外貌酷似张智霖的视帝张振朗，在此次排名中却似乎受到冷待。虽然有部分网民将他列入「S+」，但更多人将他归类于「B」级，未能跻身顶级男神之列。另一位资深型男陈豪，似乎也未获网民垂青，在大部分榜单中均未见其名列前茅，反映出网络世代对「靓仔」的标准或已悄然改变。

