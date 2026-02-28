「官恩娜师妹」梁雨恩无预警宣布结婚 甜晒婚照：请叫我程太 转战飞镖界两度赢得冠军封镖后

「官恩娜师妹」、被誉为香港「镖后」的梁雨恩（Cathy）今日（28日）突然宣布结婚，她在社交平台贴上多张婚礼的相片并说：「各位朋友，我昨天结婚啦！~Pls call me 程太。」

梁雨恩曾获封为「最有价值新人」

梁雨恩在2007年她以歌手身份登场，做官恩娜师妹，出道便赢得叱咤乐坛女新力军铜奖，虽然曾获封为「最有价值新人」，但合约纠纷令她成为「一片歌手」，2017年梁雨恩成为全职镖手，曾多次代表香港出赛，两度获得世界冠军殊荣。

梁雨恩感恩生命里遇见丈夫

梁雨恩今日贴出多张结婚相并说：「好感恩生命里遇见了我先生。我喜欢他的一切，特别是他的幽默、风趣、善良和胸襟。他一直对我爱护、包容，甚至愿意陪我一起做婚前辅导，一起学习怎样经营婚姻。一切就是那样刚刚好。遇见他之后，我的生命从未如此踏实、如此完整。请为我们高兴，因为我们真的很幸福 ~婚礼走的是简单温馨路线，场地不大，只能容纳少量亲友现场见证，未能广邀各位好友，希望大家见谅。亦非常感谢昨天出席婚礼和 After Party 的每一位。你们的祝福，我们都收到了。谢谢你们，即使只是见一面、简单 catch up 两句，我都感受到满满的爱 !!新的身份，新的开始。未来的日子，愿我们继续学习彼此扶持、彼此成长，在平凡里经营幸福。也愿你们每一位，都被爱包围。#程太报到#JustMarried#简单的幸福#感恩遇见#爱与成长 FromMissToMrs。」

梁雨恩在香港飞镖界享负盛名

淡出香港乐坛多年的梁雨恩在香港飞镖界享负盛名，她曾表示开始玩飞镖全是偶然，当时在活动中心看到几部飞镖机，因没有人玩而感到浪费，于是在好奇心驱使下买了人生第一套镖。2013年开始飞镖运动员的生涯后，梁雨恩在飞镖找到自己的价值，并于2016及2019年代表香港两度赢得软镖世界杯冠军，成为现时香港第一职业女飞镖手。梁雨恩多年来向往家庭和婚姻，认为女人要有归宿，相信一生一世的爱情，她曾表示希望将来事业同婚姻并行：「如果到时要二选一咪顺其自然，我觉得为专注家庭而放下事业都几浪漫，我唔排除会闪婚，以前会觉得两个人要行好耐，但而家越嚟越觉得时间唔使太长，只要两个人成熟，准备好就可以。」

