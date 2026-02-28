白安新歌用声音影像纪念亡父 MV大晒美背自爆狂做背部运动

白安发行全新专辑《星期八》后，当中的《我该用什么才能留住你》展现出真实而脆弱的情感，在歌迷的呼喊下，宠粉的她特地加拍MV，希望让这首关于思念与记忆的作品，不只停留在听觉里，也能透过影像承载更多重量。

白安不时回想父亲的声音

《我该用什么才能留住你》是白安写给已故父亲的歌曲，对她而言，比起影像，人的声音反而更容易在记忆中慢慢淡去。白安坦言：「爸爸离开后，我很常在早上醒来回想他的声音；我觉得声音比影像更容易被忘记，所以写这首歌去纪念自己对爸爸的想念。」创作这首歌时，她会在脑海中反复播放父亲存在于生活里的声响，说话的语气、骑摩托车回家的引擎声、日常里的各种理所当然的生活声音，如今都成为她创作时最真实的灵感来源，也成为她思念父亲时最深刻的证明。

白安特邀爷爷演员诠释父亲的形象

《我该用什么才能留住你》MV以「座标」作为核心概念，人与人间的缘分，如同在宇宙中被精准定位的座标，每一次相遇，都有属于彼此的时间与位置。而在MV造型上，白安身穿黑色露背修身裙装，大方展现优雅线条，并罕见地大露美背。白安笑说自己为了这次造型下足功夫：「为MV做最大的准备就是做背部运动！希望让背有点小肌肉，所以有特别加强训练，平常可能做50下，前几天直接做100下！」MV中，特别邀请82岁的爷爷演员诠释父亲的形象，与白安有多场充满情绪张力与拥抱的对手戏。白安坦言：「感受蛮特别的，以前从来没有像MV这样拥抱过我爸爸，这次有一种间接拥抱他的感觉。」这次的拍摄过程，仿佛让白安隔著时空，与过去的自己、也与父亲深深的拥抱，在想念中和解，在拥抱中怀念。