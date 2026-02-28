TVB视后江美仪揭离婚真相  罕谈吴君如胞弟前夫新欢极潇洒  憧憬爱情但已唔恨结婚

现年54岁的TVB视后江美仪，入行多年，向来予人独立、潇洒的形象。她近日作客陈志云的网上节目，罕有地剖白了与前夫、吴君如胞弟吴君祥的一段十年婚姻。对于这段已逝去的关系，江美仪显得十分豁达，表示两人离婚不涉第三者，更主动提起对方已有新恋情，尽显从容气度。

江美仪拍拖三个月闪婚

江美仪与吴君祥在2016年结束婚姻关系，但原来两人当年的结合相当迅速。江美仪在访问中透露，二人仅拍拖三个月便决定结婚，她忆述当时的心态非常随性，面对求婚，她只觉得「无所谓㗎，咪结啰！」，洒脱的态度让主持人陈志云也感到惊讶。

江美仪提吴君祥新欢

对于离婚的原因，江美仪坦言并非因为出现第三者，纯粹是两人相处过后，觉得彼此的关系「做朋友好过做老婆」。她表示，现在与吴君祥依然是好朋友，但考虑到对方已有新伴侣，自己不会经常联络对方，以免打扰，表示「真系有需要先揾」。她豁达地谈及前夫的新恋情，足见其大方得体的态度。

江美仪曾渴望当妈妈

在访问中，江美仪亦分享了自己对家庭和爱情的看法。她坦言在二十多岁时，曾极度渴望成为母亲，可惜当时的伴侣并没有此意愿。时至今日，她已打消生育念头，认为1自己未必再有当年的耐性与能力去照顾一个新生命。

江美仪不憧憬婚姻

虽然已经单身多年，但江美仪对爱情依然抱有憧憬，不过她笑言：「我憧憬拍拖，但我唔憧憬婚姻，亦唔憧憬一齐生活。」一席话清晰地表达了她现时享受自由、独立的爱情观。

