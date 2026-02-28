Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯允谦回加拿大过年肥足十几磅 不敢叫女友来港生活惊会分手收场 未定婚期双方今年都好忙

冯允谦（Jay Fung）今日（28日）到中环街市出席香港女童军总会活动，担任表演嘉宾的他，在台上献唱两首新歌《齐柏林飞船》与《在最好的时间做最好的你》。

Jay Fung留加拿大2星期即呻闷

农历年放了两个星期假的Jay，透露与家人返加拿大渡岁和探望未婚妻，顺度与孖生弟弟一起庆祝38岁生日，每天不停吃的他自爆回港后胖了十多磅，笑言：「因为过年，同屋企人以及另一半一起庆祝，大家开开心心心坐在一起吃东西，结果吃多了。」Jay指当地天气寒冷，气温只得零下20度左右，但幸好天气尚算不错，不过他笑言逗留两星期就开始觉闷，他解释因为当地环境舒适又安静，但自己却习惯了香港生活急速节奏。他透露此行跟朋友一起玩冰上曲棍球，问到是否跟女友一起玩，他指女友玩花式溜冰好叻，笑言：「自己都唔后生，体力都冇以前咁好，要开始减食同再做多啲运动。」

Jay Fung称女友叫他专注事业

Jay表示女友亦有随他回港，陪伴了他一星期：「我哋每日早睡早起，好勤力去做运动，但做完运动又一齐去食，所以减唔到肥。」问到可考虑叫女友搬来香港生活？他说：「暂时没有，佢在加拿大事业做得好好，来香港做嘢好难，我惊佢返嚟我哋会散，因为我在香港日日工作，不是工作就是做运动，好忙，觉得佢难适应我咁忙。」问到何时拉埋天窗，他表示有跟爸爸说过：「Daddy而家70岁仍然在工作，佢话男人最繄要系事业，叫我有得冲就去冲，我亦都有跟女朋友倾，她都想我做好事业，大概都有个planning，这一年都应该好忙，希望今年多些出外表演。」他表示若然有好消息会告诉大家。

