「翻版梁小冰」突宣布离巢TVB 效力仅3年半获力捧演12部剧：会继续努力追梦

有「翻版梁小冰」之称TVB新晋小花梁荺苓昨日（27日）宣布离开TVB，梁荺苓（Winter）宣布离开！梁荺苓在IG贴上在电视广播城门外TVBuddy的照片，还有曾属于她的「533」号储物柜照片。梁荺苓于2022年从TVB艺员训练班毕业，在短短三年半的时间里参演了约12部剧集。

梁荺苓凭《逆天奇案2》崭露头角

梁荺苓早年凭《逆天奇案2》中饰演梁小冰年青版崭露头角！其后在《麻雀乐团》与郭柏妍、黄洛妍等人饰演乐团核心成员，再度被外界关注，梁荺苓私下相当活跃社交网，不时分享靓相及跳舞视频，皮肤白净兼身形苗条修长，极受网民喜爱。

梁荺苓会继续努力追梦

梁荺苓在IG留言：「相信好多人已经估到了⋯我正式离开咗 TVB 啦！过去三年半，好感恩有呢个机会可以喺TVB学习同成长，谂返起当年19岁入行，真系仲傻傻的，乜都唔识，好多谢每一位合作过、照顾过我嘅监制同导演，愿意俾机会我演出，仲有喺度识到嘅每一位。好感恩每一次演出机会，畀我能够演绎唔同角色，体验唔同人生同情感，亦可以同观众建立连系，最后好多谢我嘅粉丝，每次都影低我嘅演出、去宣传活动同支持我。人生冇永远嘅角色，只有不同章节。多谢TVB呢一页，俾咗我好多宝贵嘅第一次，之后我会继续努力追梦，成为一个更好嘅自己。」袁伟豪亦留言为梁荺苓手打气：「加油。期待看见你发光发亮。」黄建东说：「加油加油，江湖见。」监制梅小青、谭伟权、谢东闵、郑伊娜亦先后留言。

