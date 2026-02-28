Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「翻版梁小冰」突宣布离巢TVB 效力仅3年半获力捧演12部剧：会继续努力追梦

影视圈
更新时间：18:00 2026-02-28 HKT
发布时间：18:00 2026-02-28 HKT

有「翻版梁小冰」之称TVB新晋小花梁荺苓昨日（27日）宣布离开TVB，梁荺苓（Winter）宣布离开！梁荺苓在IG贴上在电视广播城门外TVBuddy的照片，还有曾属于她的「533」号储物柜照片。梁荺苓于2022年从TVB艺员训练班毕业，在短短三年半的时间里参演了约12部剧集。

梁荺苓凭《逆天奇案2》崭露头角

梁荺苓早年凭《逆天奇案2》中饰演梁小冰年青版崭露头角！其后在《麻雀乐团》与郭柏妍、黄洛妍等人饰演乐团核心成员，再度被外界关注，梁荺苓私下相当活跃社交网，不时分享靓相及跳舞视频，皮肤白净兼身形苗条修长，极受网民喜爱。

相关阅读：麻雀乐团丨Patrick Sir林溥来演变态雨夜屠夫获激赞 补习天王身家逾亿娶女星 升呢住豪宅

梁荺苓会继续努力追梦

梁荺苓在IG留言：「相信好多人已经估到了⋯我正式离开咗 TVB 啦！过去三年半，好感恩有呢个机会可以喺TVB学习同成长，谂返起当年19岁入行，真系仲傻傻的，乜都唔识，好多谢每一位合作过、照顾过我嘅监制同导演，愿意俾机会我演出，仲有喺度识到嘅每一位。好感恩每一次演出机会，畀我能够演绎唔同角色，体验唔同人生同情感，亦可以同观众建立连系，最后好多谢我嘅粉丝，每次都影低我嘅演出、去宣传活动同支持我。人生冇永远嘅角色，只有不同章节。多谢TVB呢一页，俾咗我好多宝贵嘅第一次，之后我会继续努力追梦，成为一个更好嘅自己。」袁伟豪亦留言为梁荺苓手打气：「加油。期待看见你发光发亮。」黄建东说：「加油加油，江湖见。」监制梅小青、谭伟权、谢东闵、郑伊娜亦先后留言。

相关阅读：《东张》女神「旧爱」离巢！效力TVB八年 曾数臭女艺人「吸毒收兵」怒轰冇道德？

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
01:15
伊朗局势︱美国以色列联手发动「史诗怒火」空袭 伊朗导弹袭美驻巴林海军基地︱不断更新
即时国际
1小时前
01:00
深水埗嫖客晕倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突发
7小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
13小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
2026-02-27 13:00 HKT
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
玻利维亚运钞机坠毁，造成15死30伤。美联社
00:58
玻利维亚运钞机坠毁15死30伤 民众疯抢散落钞票 军警发射催泪弹驱赶
即时国际
6小时前
周永恒港铁车厢疑背妻揽女  贴到实如胶似漆脱罩阴阴嘴笑  网民：条女又唔同咗
周永恒港铁车厢疑背妻揽女  贴到实如胶似漆脱罩阴阴嘴笑  网民：条女又唔同咗
影视圈
3小时前
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
时事热话
8小时前
前TVB「楼后」离港生活自爆对一人有亏欠 放下花旦面子学新事物 进驻豪宅环境清幽：唔想出街
前TVB「楼后」离港生活自爆对一人有亏欠 放下花旦面子学新事物 进驻豪宅环境清幽：唔想出街
影视圈
10小时前