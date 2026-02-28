Jeremy新歌MV化身「三面骏男」 到石硖尾配水库取景感圆梦 难忘「瞓」尖山隧道

MIRROR成员李骏杰（Jeremy）2026年首支派台歌《Away》型爆登场，讲述如何狠心地离开一段「有毒」的关系。他说：「新歌是讲述如果一段关系总是令你想离开，便不要再在这段感情上花任何时间与心机，！《Away》是今年第一首主打歌，希望带给大家新鲜感，所以跟监制T-Ma讨论后，改变了唱法，监制要求我使用更多气音，令新歌呈现出更虚幻的感觉；中间的Melody Rap则带点冷酷，所以今次尝试了新方式呢！」

Jeremy三款潮爆造型现身

形象百变的Jeremy在新歌《Away》MV中化身「三面骏男」，以三款潮爆造型搭配三个不同场景，分别是「霸道总裁vs尖山隧道」、「冷傲伯爵vs石硖尾配水库」与「唯美本尊vs污水处理厂」，三个场景加上独舞、双人舞、群舞互相穿插，目不睱给！Jeremy说：「石硖尾配水库一直是我心仪的MV取景地点，因为这里有很多巨柱，十足十欧洲的建筑物，效果恍如到外国拍摄一样，所以之前几首Solo歌也申请过在这里拍摄，直至今次终于成功，算是还了自己一个心愿，非常幸运！」

Jeremy隧道中Chok爆咬橡筋

正所谓「小朋友才做选择」，身为大人的Jeremy当然是三个场景都爱：「真心三个场景都很喜欢，因为平时甚少机会可以去，如果一定要作出选择的话，我只好挑选尖山隧道，因为那里好像怎样拍也好看，尤其是躺在货车上的梳化与床褥穿梭隧道，甚具电影感，相当难得！若果能够在此跳群舞的话，一定超级有型及气势，虽然今次有点可惜，但瑕不掩瑜！」其中Jeremy以霸总在隧道中Chok爆咬橡筋一幕，以及与女舞者跳辣身舞的片段，相信已足够Unicrons无限Loop！

李骏杰呼吁集气开《骰界2.0》

向来勇于跳出舒适圈的Jeremy，预告今年会推出另一首快歌，亦会尝试不同曲风，更集气开拍《骰界2.0》，「很高兴《骰界》得到观众的喜爱，虽然主持综艺节目仍未属于我的强项，但很幸运可以因为这个节目结识到一班新朋友，每天由返工玩到放工，如果可以开拍《骰界2.0》的话，我便可以跟各位Dicers展现不同面貌给观众朋友，希望可以尽快成事吧！」