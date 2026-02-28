竹内凉真爆恋上拍档土居志央梨 二人合作《10DANCE》结缘 女方被发现多次出入男方家

去年底凭日剧《有本事换你来做啊》及Netflix漫改电影《10DANCE》爆红的32岁日本男星竹内凉真被爆热恋中，对象正是在《10DANCE》片中扮演其拉丁舞拍档的33岁女星土居志央梨。

土居已认识了竹内家人

八卦媒体《SMART-FLASH》今日（28日）报道，有人于2月目击土居志央梨乘搭的士到达竹内凉真位于东京高级住宅区的公寓大楼，而竹内早已急不及待在大厦门口等候，二人一见面就亲密交谈，随后更相拥摇晃如在跳慢舞一般，场面浪漫。据知竹内凉真的妹妹竹内穗乃香和弟弟竹内唯人同日亦有到哥哥家中探访，看来土居志央梨已认识了男方家人，恋情火速发展。

竹内喜欢土居性格

二人因合演《10DANCE》而结缘，据知竹内为该片提前7个月开始接受舞蹈训练，并邀请土居一起练习。竹内曾是足球选手培训体系出身，土居则自幼学习芭蕾舞，二人同属「体育会系」背景，自然特别投契。加上竹内曾因担任这出大制作主角而感到压力超大，当时正是土居在旁鼓励他说「你一定要玩得更开心」。熟悉竹内的相关人士指他正是喜欢土居这种个性直率、有点男仔头，但又非常懂得营造良好氛围的女性，于是二人就一拍即合。有邻居更指在去年9月就曾看到他们一起散步，可见二人在拍竣电影后不久便开始拍拖。

事务所称私事由当事人处理

他们虽然都工作邀约不断，土居2月更忙于演出舞台剧《黑百合》，又要拍摄3月中播出的人气晨间剧《如虎添翼》衍生剧《#山田轰法律事务所》，但二人都尽量抽时间在家中约会，竹内更有时会偷偷去看土居的演出。情人节当天，《SMART-FLASH》就拍到土居工作完毕后乘的士前往竹内家，途中更到一间人气朱古力店购买「情人节朱古力」给男友。昨早（27日）记者更拦截了从竹内家离开的土居，就二人的恋情进行访问，期间土居一言不发地上了的士，记者再问二人恋情是否从《10DANCE》开始时，土居笑着回答：「迟些再聊吧」，然后就乘车离去。记者就二人关系询问了双方事务所，他们的事务所均回应说：「私事交由当事人处理。」