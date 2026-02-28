Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张致恒成功扭转负评 获马天佑邀请Jam歌一雪前耻 获网民力赞：开演唱会一定嚟

歌手出身的张致恒（Steven）因为一脚踏5船的荒唐情史而赔上事业，其后与老婆区燕雯（雯雯）婚后育有四子，但多年来一家被财困问题困扰，再加上区燕雯经常公开呻穷兼数臭老公嗌离婚，张致恒更多次在网上出po问人借钱，结果被网民嘲讽为「离婚界KOL」及「网络乞丐」。近年张致恒洗心革面，转职搬运工人，生活难挨但总算有收入。

张致恒获马天佑邀请翻唱新歌

张致恒早前仍有返内地登台，几乎每次都会唱与昔日拍档关智斌的名曲《眼红馆》，虽然张致恒落力表演，不过经常出现五音不全而惹负评，张致恒曾自嘲他一个没有实力嘅歌手：「真系好X难听，影响到你哋嘅耳仔唔好意思。」近日张致恒获马天佑邀请，翻唱对方新歌《一世人做一次傻仔》，片段一出即竟获网民大赞好听。

相关阅读：张致恒生活终有曙光？登台片段疯传发线后移成焦点 五音不全获网民力撑：善良点吧

 

 

张致恒成功扭转负评

马天佑最新作品《一世人做一次傻仔》今次找来从80年代黄金盛世到2026年乐坛新声，合共82位在香港乐坛出道的歌手和音乐人，马天佑找来张致恒一齐jam歌，唱完笑言要赶住返工，但仍不忘说：「其实做傻仔有咩唔好啫？做傻仔都可以好幸福快乐㗎。」片段一出不少网民大赞好听，马天佑有留言说：「多谢你抽时间一齐jam!」还有人说：「加油，史提芬好好听，开演唱会一定嚟。」、「同马友一齐cover，感觉steven即将会有更多好事发生！」、「劲㖞，揾Steven！」、「好好听，加油！仲有市场加油！」、「其实Steven唱歌都仲可以吖，希望佢多啲工作机会，人大咗经历多啲会有改变嘅，希望佢可以得到正面支持同工作机会。」、「其实你系可以加油！争气啲！」张致恒亦有回复：「主要系马友首歌好听， 作曲好好作词好好，原唱都唱得好好。」

张致恒洗心革面工作见曙光

一度被丑闻缠身的张致恒为养活老婆及4名儿子，由地盘工人到拉电缆工人，其后再转做送货，洗心革面的张致恒工作亦见曙光，虽然长期经济状况不稳定，但去年大埔宏福苑五级火，他低调向灾民施予援手，亲自运送物资，当时获不少网民高度赞赏：「呢几日一直都瞓得好差， 因为真系好心痛， 头先收工就同公司上下嘅同事，一齐将物资送到去简易公屋， 尽我哋嘅能力做我哋要做嘅嘢， 希望大家唔好睇少自己嘅能力，虽然可能有啲人去唔到前线帮手，但系其实仲有好多嘢可以做到，千祈唔好睇少自己嘅能力， 全香港嘅朋友们加油！」有人留言：「虽然你之前的事较令人理解，但佩服现在的你仍有心去帮人。加油」、「做返个好人咪几好，人生一日未完仲可以重新嚟，加油」、「希望你以后都生生性性」。

相关阅读：大埔宏福苑五级火丨张致恒落力搬物资获赞：做返个好人咪好 旧爱曾被伤透罕浮面互动

