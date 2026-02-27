少女时代首位人妻诞生 Tiffany与卞耀汉登记结婚 否认奉子成婚

韩国女团少女时代成员Tiffany（黄美英）与男星卞耀汉的恋情开花结果，今日男方经理人公司发声明表示，他们基于对彼此深厚的信任与爱情，在今日完成结婚登记，将携手一起走向未来。二人去年12月才透过Tiffany的手写信公开恋情，当时已透露是以结婚为前提认真交往。时隔仅四个月，这段关系便迎来圆满进展，成为韩国演艺圈的一大喜讯。

卞耀汉发声明证登记结婚

今日（2月27日）卞耀汉所属经理人公司TEAMHOPE正式发表声明，宣布二人已于当天完成结婚登记。声明中提到：「卞耀汉与Tiffany基于对彼此深厚的信任与爱情，今日已完成婚姻登记，将携手一起走向未来。」公司坦言消息来得突然，可能会让部分大众感到意外，但两位当事人希望能第一时间亲自向长期支持他们的粉丝分享这份幸福，因此决定公开喜讯。

Tiffany手写信认爱后修成正果

Tiffany与卞耀汉因合作演出剧集《逆贫大叔》而相识，其后挞着成为恋人。去年12月，Tiffany以手写信的方式亲自向粉丝认爱，当时已表明二人是认真交往，如今果然修成正果。对于外界关注的婚礼安排，公司方面透露目前尚未有确切的时间和计划，但不排除只举行简单的私人婚礼。

黄美英否认奉子成婚

消息公布后，有网民质疑二人为何未举行婚礼便先行登记，猜测Tiffany是否奉子成婚。对此，经理人公司明确否认，强调当初宣布交往时已表明是以结婚为前提，因此先进行婚姻注册是基于双方对未来的共同规划。随著今日完成登记，Tiffany也正式成为少女时代成员中第一位人妻。

