Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BLACKPINK主打歌MV半小时吸200万点击 总统李在明都撑现身试听会

影视圈
更新时间：21:47 2026-02-27 HKT
发布时间：21:47 2026-02-27 HKT

韩国超人气女团BLACKPINK于韩国时间今日下午2公开第3张迷你专辑《DEADLINE》，并公开主打歌《GO》MV，专辑还收录了先行曲《JUMP》、《Me and my》、《Champion》及《Fxxxboy》合共5首歌，《GO》MV上架半小时已丧吸逾200万点击，成绩骄人。

BLACKPINK迷苦等3年零5个月

全球乐迷等了3年零5个月，终等到BLACKPINK齐人的全新专辑，BLACKPINK所属公司YG解释5首风格多样，证明BLACKPINK音乐演变。《GO》强大旋律令人上瘾，MV则展示了4位成员踏上了通往宇宙的航道，克服了惊涛骇浪和充满熔岩的土地，她们一齐撑船展现团结。BLACKPINK昨日在韩国国立中央博物馆举行新碟试听会，南韩总统李在明与夫人金惠景都现身撑场，现场亦布置成代表BLACKPINK的粉红色。此外，成员Jennie昨日在韩国举行的「第23届韩国大众音乐奖」，凭首张个人专辑《Ruby》摘下「最佳K-Pop专辑」，主打歌《Like JENNIE》就勇夺「最佳K-Pop歌曲」，但她缺席颁奖礼。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
10小时前
石湖风下周或袭港？
石湖风下周袭港？若达一条件或现身 可致狂风暴雨 最高风速达过百公里
社会
7小时前
北角失常男破坏城巴车窗 再抢车致溜后撼九巴 警赶至制服
01:32
北角失常男破坏城巴车窗 再抢车致溜后撼九巴 警赶至制服
突发
2小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
10小时前
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
8小时前
长者2元乘车优惠4月起将改为「两蚊两折」。
01:15
2元乘车优惠｜「两蚊两折」4月实施 已完成八达通闸机调整 劳福局：踏入最后一公里
社会
6小时前
前TVB金牌司仪被老婆斥食软饭 新年零支出：利是唔派唔收 赠亲友一物代替现金
前TVB金牌司仪被老婆斥食软饭 新年零支出：利是唔派唔收 赠亲友一物代替现金
影视圈
6小时前
WhatsApp大死机？  iPhone用家叫苦：电脑登出后无法再登入
WhatsApp大死机？  iPhone用家叫苦：电脑登出后无法再登入
即时国际
6小时前
大家乐元宵限时优惠！鲍鱼花胶套餐减$15 配叉烧/小菜/白饭
大家乐元宵限时优惠！鲍鱼花胶套餐减$15 配叉烧/小菜/白饭
饮食
7小时前
星岛申诉王｜港女爱猫失踪2年被领养遭索30万「赎金」 新主人：特登开天价
05:16
星岛申诉王｜港女爱猫失踪2年被领养遭索30万「赎金」 新主人：特登开天价
申诉热话
5小时前