BLACKPINK主打歌MV半小时吸200万点击 总统李在明都撑现身试听会

韩国超人气女团BLACKPINK于韩国时间今日下午2公开第3张迷你专辑《DEADLINE》，并公开主打歌《GO》MV，专辑还收录了先行曲《JUMP》、《Me and my》、《Champion》及《Fxxxboy》合共5首歌，《GO》MV上架半小时已丧吸逾200万点击，成绩骄人。

BLACKPINK迷苦等3年零5个月

全球乐迷等了3年零5个月，终等到BLACKPINK齐人的全新专辑，BLACKPINK所属公司YG解释5首风格多样，证明BLACKPINK音乐演变。《GO》强大旋律令人上瘾，MV则展示了4位成员踏上了通往宇宙的航道，克服了惊涛骇浪和充满熔岩的土地，她们一齐撑船展现团结。BLACKPINK昨日在韩国国立中央博物馆举行新碟试听会，南韩总统李在明与夫人金惠景都现身撑场，现场亦布置成代表BLACKPINK的粉红色。此外，成员Jennie昨日在韩国举行的「第23届韩国大众音乐奖」，凭首张个人专辑《Ruby》摘下「最佳K-Pop专辑」，主打歌《Like JENNIE》就勇夺「最佳K-Pop歌曲」，但她缺席颁奖礼。