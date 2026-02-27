Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《变形金刚》男星沙拉保夫涉伤人被捕 法官斥「未正视酒精成瘾」提高保释金

影视圈
更新时间：22:45 2026-02-27 HKT
发布时间：22:45 2026-02-27 HKT

曾主演《变形金刚》的39岁男星沙拉保夫（Shia LaBeouf），于本月17日凌晨在美国新奥尔良一间酒吧涉嫌酒后袭击两人，期间更发表涉及歧视及恐同的言论，因而被当地警方拘捕。他被扣留数小时后获准保释，昨日就案件出庭受审。警方透露，其中一名受害者的鼻骨因袭击而移位，事件引起社会高度关注。

沙拉保夫勒令戒毒

新奥尔良刑事地方法院法官Simone Levine在庭上表示，最担心的是沙拉保夫对受害者及整个社区构成的潜在危险，尤其其言行已对弱势社群造成威胁。为此，法官裁定将保释金提高至10万美元（约77.8万港元），并附加严格条件，包括必须立即入住戒疗所、定期接受药物与酒精检测，以及不得接触受害人或踏足案发酒吧。

沙拉揭曾用药迹象

法庭提交的检测结果显示，沙拉保夫体内有过去使用药物与酒精的迹象。尽管其律师强调当下并未验出非法药物成分，部分反应或与处方药物有关，但法官直言：「最令人担忧的是他的酒精使用状况，这位被告没有认真对待他的酒精成瘾。本法院不相信他理解这些指控的严重程度。」

Shia LaBeouf被揭前科累累

沙拉保夫过去已多次卷入法律纠纷，2020年曾因盗窃及伤人被捕，同年又被英国女星旧爱FKA Twigs控告性虐待及造成心理创伤。此外，他在拍摄新片期间亦屡爆争议，据报为了追求「方法演技」，竟在片场跳入有牛群的牛栏中，举动极其危险，令剧组人员极为不满。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
10小时前
石湖风下周或袭港？
石湖风下周袭港？若达一条件或现身 可致狂风暴雨 最高风速达过百公里
社会
7小时前
北角失常男破坏城巴车窗 再抢车致溜后撼九巴 警赶至制服
01:32
北角失常男破坏城巴车窗 再抢车致溜后撼九巴 警赶至制服
突发
2小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
10小时前
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
8小时前
长者2元乘车优惠4月起将改为「两蚊两折」。
01:15
2元乘车优惠｜「两蚊两折」4月实施 已完成八达通闸机调整 劳福局：踏入最后一公里
社会
6小时前
前TVB金牌司仪被老婆斥食软饭 新年零支出：利是唔派唔收 赠亲友一物代替现金
前TVB金牌司仪被老婆斥食软饭 新年零支出：利是唔派唔收 赠亲友一物代替现金
影视圈
6小时前
WhatsApp大死机？  iPhone用家叫苦：电脑登出后无法再登入
WhatsApp大死机？  iPhone用家叫苦：电脑登出后无法再登入
即时国际
6小时前
大家乐元宵限时优惠！鲍鱼花胶套餐减$15 配叉烧/小菜/白饭
大家乐元宵限时优惠！鲍鱼花胶套餐减$15 配叉烧/小菜/白饭
饮食
7小时前
星岛申诉王｜港女爱猫失踪2年被领养遭索30万「赎金」 新主人：特登开天价
05:16
星岛申诉王｜港女爱猫失踪2年被领养遭索30万「赎金」 新主人：特登开天价
申诉热话
5小时前