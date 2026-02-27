《变形金刚》男星沙拉保夫涉伤人被捕 法官斥「未正视酒精成瘾」提高保释金

曾主演《变形金刚》的39岁男星沙拉保夫（Shia LaBeouf），于本月17日凌晨在美国新奥尔良一间酒吧涉嫌酒后袭击两人，期间更发表涉及歧视及恐同的言论，因而被当地警方拘捕。他被扣留数小时后获准保释，昨日就案件出庭受审。警方透露，其中一名受害者的鼻骨因袭击而移位，事件引起社会高度关注。

沙拉保夫勒令戒毒

新奥尔良刑事地方法院法官Simone Levine在庭上表示，最担心的是沙拉保夫对受害者及整个社区构成的潜在危险，尤其其言行已对弱势社群造成威胁。为此，法官裁定将保释金提高至10万美元（约77.8万港元），并附加严格条件，包括必须立即入住戒疗所、定期接受药物与酒精检测，以及不得接触受害人或踏足案发酒吧。

沙拉揭曾用药迹象

法庭提交的检测结果显示，沙拉保夫体内有过去使用药物与酒精的迹象。尽管其律师强调当下并未验出非法药物成分，部分反应或与处方药物有关，但法官直言：「最令人担忧的是他的酒精使用状况，这位被告没有认真对待他的酒精成瘾。本法院不相信他理解这些指控的严重程度。」

Shia LaBeouf被揭前科累累

沙拉保夫过去已多次卷入法律纠纷，2020年曾因盗窃及伤人被捕，同年又被英国女星旧爱FKA Twigs控告性虐待及造成心理创伤。此外，他在拍摄新片期间亦屡爆争议，据报为了追求「方法演技」，竟在片场跳入有牛群的牛栏中，举动极其危险，令剧组人员极为不满。

