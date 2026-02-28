陈晓东夺影帝归零再出发 望与陈可辛合作拍爱情电影丨专访

入行三十周年50岁的陈晓东（东东），去年于《香港紫荆花国际电影节》凭电影《骗我一辈子》荣获「最佳男主角」。这份肯定对他而言是重大鼓励，但他认为演员获奖后要将一切抹掉，重新投入新角色。自言十分钟爱电影《甜蜜蜜》的他，望能有机会与陈可辛导演合作，拍出一套真实谈恋爱的好电影。踏入马年，他除了继续忠于出广东歌外，更计划升呢做老板签新人，实现培育男团的梦想。

东东对广东歌热诚

陈晓东最新广东歌《今天我们都会飞》，东东觉得将这首歌投放在自己、孩子身上以及所有人也非常合适，虽然他一直忙于在内地发展，但他可以确实地说给大家知道，自己钟情于广东歌的程度，他会以听到一首好旋律的广东歌，便会感到「背脊通电」来形容，这可说是东东对广东歌的一种个人热诚。走到这年头仍推出新歌，东东直指，这阶段不再给予自己设下太多限制，继续忠于自己，对广东歌抱持着希冀自己出歌不是看效果，只抱着作为歌手，很想在音乐上有突破，在自己的声音中发现出新的唱法。

陈晓东「升呢」老板签新人

入行30周年加上年届50的东东被问到可有个人发展新目标？他表示，想签歌手自己做老板，因为独立发展后，对歌手推出新歌的所有流程，无论是制作过程以及不同的宣传渠道他也非常熟悉，所以对当老板兼经理人这重任十分有信心。他透露，几年前曾想过签一队男生组男团，直接以培育式训练，可惜一直没有实行，及后看到内地的TFBOYS出道，东东一眼看到便已知道TFBOYS一定会红，可惜当时东东忙于做演唱会，知道来不及去组男团，亦因此令他对这想法暂时却步。

东东谦称「撞彩」夺影帝

踏入马年东东最想完成的一件事是接拍到一套好电影，问到萌这想法是否因为去年成为「紫荆花」影帝？他却笑住谦称：「之前夺影帝系『撞彩』，因为呢出戏带着社会议题，而且大家好耐冇睇过喜剧。」不过，坦承获奖是鼓励：「但亦会令自己感到不足，因为有啲角色，以奸角为例，自己未必能演得好过某啲演员，只能喺自己能嘅力范围内寻求突破，所以演员获奖之后要将一切抹掉，重新去投入新角色。」

陈可辛爱情电影《甜蜜蜜》好正

东东在角色上有期盼：「自己系一个既百厌又多想法嘅人，过往好想演『孙悟空』；𠵱家反而望演极具香港特色嘅警察。」此外，作为电影《甜蜜蜜》粉丝的东东最希望能与导演陈可辛合作：「拍出一出真实谈恋爱嘅电影实唔容易，若能与陈可辛合作，我点样都会抽出档期去配合。」



采访：钟舜英 摄影：谭志光

场地： The AIR （ The ONE ）

发型： Calvin Leung @saloon