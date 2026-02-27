阿Sa合体「邪钉横辉」连走8场抢票房 《金多宝》打尽人情牌邀串星助阵谢票 ｜独家直击

贺岁片《金多宝》赢尽口碑但票房不似预期，上周终破一千万票房大关，导演翁子光早前在社交网就「天地场」排片问题发文表不满，却惹网民非议，翁导其后解释只想抒发对现实的感想，并非卖惨，此后亦不再就排片回应。

《追击8月15》班底连谢8场票

风波是非未影响《金多宝》台前幕后士气，团队继续落力跑场谢票造势，继早前一众主角到戏院同观众互动，今日开始由客串演出《金多宝》的多位重量级演员接力。今日（27日）打头阵有阿Sa（蔡卓妍）伙《追击8月15》班底「邪钉横辉」杜诗娜和陈咏燊（当时为《追击8月15》编剧）一口气连谢8场票。「御用菲佣」杜诗娜在阿Sa主演电影《追击8月15》饰演角色「邪钉横辉」，这次在《金多宝》再次同场，是日一同谢票为观众送惊喜。《星岛头条》直击阿Sa、「邪钉横辉」杜诗娜、陈咏燊导演惊喜合体，联同翁子光，去到时代广场英皇戏院16︰50场次谢票。阿Sa表示还未看《金多宝》，听闻口碑好，十分温情。翁子光坦言《追击8月15》是其成长过程中一部重要电影，他某日在街撞见杜诗娜，遂邀她客串《金多宝》一场戏中戏。阿Sa笑言初时担心没有观众知道「邪钉横辉」是谁，并大爆本来客串一场，最后却是一大场戏拍了十几小时，形容拍《金多宝》的回忆是十分好玩。

蔡卓妍穿越谢票

《追击8月15》是22年前的作品，至今成经典笑片，翁子光笑言︰「今日阿Sa等人穿越来谢票！」陈咏燊也没有料到22年后会为另一部电影谢票，大感神奇。阿Sa明言当年未有谢票这回事，「我好钟意《追击8月15》，之前同陈咏燊等人在家聚会也有重温。」杜诗娜好开心再登大银幕，希望有机会拍多啲戏。

许冠文明天接力谢票

众人在现场送签名礼物给观众，有观众提议阿Sa再拍鬼片，她直言惊故少拍，反而想演「邪钉横辉」，认为配角比主角更多发挥，提议陈咏燊开拍《邪钉横辉传》，他指阿Sa天生做主角；而正洽谈合作的翁子光、陈咏燊也觉得题材有可塑性。另外明日（28日）有「爷爷」许冠文、「嫲嫲」金燕玲联同钟雪莹、李尚正连谢6场票；周日（3月1日）到饰演李尚正角色年轻版的Lokman（杨乐文＠MIRROR），及杨诗敏角色年轻版的COLLAR成员（Candy）王家晴合体谢票。网民见到谢票场名单预告均形容组合非常吸引。