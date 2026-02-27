Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾演多部大热剧男星于物流中心打工引热议 公司证实「为维持生计」 网民爆工作态度

影视圈
更新时间：21:00 2026-02-27 HKT
发布时间：21:00 2026-02-27 HKT

南韩男星林周焕曾参演《任意依恋》、《Oh 我的鬼神君》、《河伯的新娘 2017》等大热韩剧，但近日却被于物流中心打工，引发粉丝与网民热议。消息最初在讨论区及社交平台传开，有目击者表示去年8月在京畿道的物流中心看见林周焕，并称赞他工作态度认真，默默做事的身影让人好感倍增。据悉，林周焕不仅亲切地为粉丝签名，更在不同地区的物流中心从事短期工作，其敬业态度获得一致好评。对此，其所属公司Basecamp Company也证实传闻属实，表示这是在没有拍摄行程时，为了充实生活与维持生计的个人选择。

受影视寒冬冲击演员须找副业

林周焕做兼职的消息也让外界再度关注韩国影视产业面临的「寒冬期」。近年由于广告收益锐减、制作成本飙升以及OTT平台竞争激烈，韩剧与电影产量大幅下滑。据统计，2024年的影视产量相较前两年减少了近四分之一。其实演员在空窗期兼职已非个案，男星李章宇就曾感叹许多演员朋友都在打工维持生活，而以《黑暗荣耀》走红的郑星一也透露过自己成名前曾兼职快递。在这样的产业困境下，许多演员选择放下身段，透过体力劳动等待下一个演出机会。

相关阅读：金宇彬抗癌成功复出见粉丝 李光洙林周焕金基邦惊喜撑场

林周焕卸下光环获赞

尽管身为出道超过20年的资深演员，林周焕曾出演《花样男子》、《任意依恋》、《Oh 我的鬼神君》、《河伯的新娘 2017》等多部热门作品，但他仍选择在物流中心打工，许多网民对此给予高度评价。经理人公司透露，林周焕目前已结束打工，正专心准备下一部作品，粉丝也期待他能带著更丰富的人生阅历，在新作中展现更深刻的演技。

相关阅读：任意依恋开播一周年聚餐 林周焕为金宇彬打气加油

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱最高领袖哈梅内伊丧生 伊朗确认部份遇害军官名单︱不断更新
即时国际
13分钟前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
7小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
7小时前
伊朗哈梅内伊身亡 比特币反弹8% 避险角色明显有变 拆解一个关键原因
伊朗哈梅内伊身亡 比特币低位反弹8% 避险角色明显有变 拆解一个关键原因
区块链
6小时前
「两元两折」方案于今年4月推行，「优惠车程设限」方案将于2027年4月左右。
两蚊两折｜4月起生效 10元或以上车费付正价两折 一文睇清收费安排重点！
社会
5小时前
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
时事热话
2026-02-28 11:12 HKT
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
杜拜机场遭伊朗自杀无人机击中导致4名工作人员受伤。X@TheMoneyApe
00:28
伊朗局势︱杜拜机场遇袭航厦烟雾弥漫 中国公民囤物资避难 阿联酋航空全线停航︱有片
即时国际
3小时前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
5小时前