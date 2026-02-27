陈柏宇新碟分享会突袭清唱 手写信致谢粉丝泛泪 预告7月红馆开骚

陈柏宇（Jason）酝酿多时的全新专辑《BEST BALLADS OF 关于……情歌》终于面世。有别于以往作品，这次专辑以「情歌」及粤语流行曲中经典的ballad曲风为主轴，收录了他自去年起推出的多首单曲。整张专辑由Jason的歌声贯穿，引领乐迷走过一趟由暗恋到热恋的爱情旅程。特别的是，这张专辑更是Jason作为父亲，为女儿未来准备的一本「爱情教科书」，寄意深厚。

《过后》延续经典《逸后》

日前Jason为新碟举办分享会，与一众乐迷近距离交流。席间他与监制Edward分享了专辑制作的幕后故事，并首度现场演绎专辑内多首作品。当中的新歌《过后》更成为全场焦点，事缘此曲是特意延续其经典金曲《逸后》的故事。Jason笑言：「惊你哋唔知呢两首歌嘅连结，所以系特登用咗《逸后》经典嘅前奏做《过后》嘅『前前奏』。」此外，他亦与作曲人Harry Kwan合作，以另一种编曲方式演绎专辑内的《一天》，为乐迷带来新鲜感。

陈柏宇清唱《一千种恋爱》赢尽掌声

活动当日发生了一段小插曲。事缘Jason早前在社交平台Threads上让乐迷投票，选出最想他在现场演绎的 side track，结果由《一千种恋爱》高票当选。当他准备献唱时，音响竟突然出现问题。不过身经百战的Jason处变不惊，配合现场粉丝的打拍子，即兴以清唱方式完成歌曲，成就了当日限定的「特别版本」。唱毕后他亦不忘自嘲：「唱之前都话咗呢首歌有一千种唱法！」

Jason手写信感谢二十年支持

活动其中一个环节，是由Jason亲自向一位幸运粉丝送出「神秘礼物」。原来这份礼物是他亲笔撰写的一封手写信，信中表达了他对乐迷二十年来不离不弃的感激之情。Jason真挚地说：「正常情况下系冇办法逐一多谢你哋，所以透过呢封信想亲口多谢你嘅支持。」粉丝收到这份满载心意的礼物，再听到Jason的深情剖白，即场

眼泛泪光，场面温馨。

陈柏宇为乐迷留下无限想像空间

Jason亦与现场乐迷大玩「关于……陈伯」问答游戏，考验大家对他的认识。即使Jason本人亲自上阵参战，依然未能全部答对，反而多位粉丝都准确回答，令他甘拜下风。为答谢一众乐迷的支持，Jason终于在活动尾声投下震撼弹，正式宣布将于今年7月在红馆举行个人演唱会。不过对于确实日期，他则大卖关子，笑言：「唔系7月头𠮶五日，亦都唔系最尾𠮶五日！」为乐迷留下无限想像空间。