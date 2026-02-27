Sammi揭《夜王》「Ｖ姐」名字有段故 票房破6000万未敢怠慢吁继续买飞入戏院

贺岁片《夜王》开画后屡破佳绩，票房刚刚冲破6000万大关，女主角郑秀文（Sammi）连日来不忘以「V姐」身份，于网上落力宣传。

郑秀文叉满电再砌过

过年后，Sammi已进入工作模式，她表示︰「继续前进各计划，新年假期之后，头脑更清晰了，昨天开会，满有进展。《夜王》只正式公映第十天（2月26日），路仍长，希望各位老细多多支持，多多入戏院捧场。」她同时在限时动态中请大家到YouTube收看「星秀传说（Shine一次ver.） 电影《夜王》宣传曲，并请求网民在Comments写上「Everyone is the Superstar」，代表已经入戏院支持《夜王》。她续表示虽然工作忙碌，忙里偷闲去做瑜伽，纾缓工作压力、疲劳。