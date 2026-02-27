90年代乐坛男神手术后火速复工 仍于康复期即北上录节目 网民慨叹揾食艰难

现年53岁的孙耀威，外貌冻龄，仿如吃了防腐剂，完全看不出已经「入五」，被赞是「不老男神」，但入行多年的他，早已挨到五痨七伤，尤其是早年饱受声带出血兼鼻有粉瘤困扰，在本月11日，孙耀威在ig分享自己入院进行声带手术，之后当然是要好好休息，而且有14天不能说话。想不到病情刚有好转，孙耀威已经要返回内地录制节目，献唱金曲在所难免，网民知悉他的最新动向，纷纷表示北上吸金殊不容易，揾食艰难。

孙耀威2月初入院做声带手术

孙耀威在月初分享了自己即将进行声带手术的影片，又叫大家帮他祈祷，原来他早年饱受声带出血兼鼻有粉瘤影响，有指他发现每次唱歌演出后喉咙便出现剧痛和红肿，最初以为是声带发炎，于是便戒酒救声，但一直未有好转，其后医生证实是声带出血，当时孙耀威四出寻求诊治方法，除了中西合璧外，还即时停工休养，幸好最后康复过来，想不到近日又旧病复发，要入院做手术。

孙耀威手术后14天不能说话

孙耀威太太陈美诗当时透露丈夫手术后14天内不能说话，更跟孙耀威说：「趁仲可以讲嘢，不如讲两句。」想不到孙耀威跟大家拜年「恭喜发财」，当时还跟网民开玩笑，相当幽默。但近日孙耀威分享了「2026大湾区元宵晚会」，将会在本月28日晚上7时半录制，并附上录制地点，而节目会在3月3日「元宵节」播出，另外孙耀威亦分享了演出印有所有演出嘉宾的海报。

孙耀威向粉丝报平安称一切顺利

孙耀威在内地有不少粉丝，对于可以见到偶像，当然表现得十分兴奋，颇为期待。但孙耀威手术后不久，已经要录制节目，而且还需要在节目内唱歌，有网民就担心孙耀威声带未曾痊愈，问他：「声带动好手术，马上可以唱了？」孙耀威马上解答网民疑虑，报平安表示：「一切顺利」。不过有网民仍担心孙耀威因为跟电视台签了约，才逼不得已顶硬上，纷纷提醒他要爱锡身体。

