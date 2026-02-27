陈松伶忍口戒食备战明晚个唱 放闪感谢魔鬼教练老公张铎甜蜜助阵
更新时间：17:15 2026-02-27 HKT
发布时间：17:15 2026-02-27 HKT
发布时间：17:15 2026-02-27 HKT
《陈松伶演唱会 - 香港》明天（28日）晚上8时将于湾仔伊利沙伯体育馆隆重举行，门票早已全部售罄。松松表示万分感谢每一位购票支持的朋友，会将大家的热情与厚爱深深记在心里，届时将以最动人的歌声、最真挚的情感，回馈所有到场观众。
松松严控饮食拒再修改战衣
演唱会现已进入最后准备阶段，松松笑言为免最后一刻要修改衣服尺码，她在春节前已严格控制饮食，连最喜欢吃的萝卜糕也暂时放下，待演唱会完毕后才尽情大吃一顿。这几天松松在伊馆排练时，对每一个音符、每一句歌词和每一个走位都反复琢磨，务求以最佳状态，把最完美的舞台送给每位入场支持她的歌迷。
陈松伶感激团队及嘉宾
松松特别鸣谢台前幕后每一位工作人员的全力付出，为观众带来最触动人心的演出。她亦借此机会衷心感谢一众表演嘉宾的倾力相助，包括音乐总监张与辰的匠心编排、魔鬼教练张铎的甜蜜助阵、谭玉瑛的闪电登场，以及麦长青的惊喜传真，他们的参与成就了今次的演唱会。
