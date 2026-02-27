《造星V》亨仔吐苦水：月入唔过万 加入男团ROVER仍揾食艰难 引网民讨论ViuTV艺人底薪

现年28岁的陈镇亨，参加ViuTV选秀节目《全民造星V》赢得季军入行，成为MakerVille旗下男艺人及乐队ROVER副队长，陈镇亨在比赛时以一身健硕肌肉，配上一把完美靓声，反差极大而为人津津乐道，只是成团出道后，追梦原来是要付出代价，近日有网民在Threads发文「1997年香港出世嘅大家，宜家去向如何？」竟然获得陈镇亨留言回复「月入唔过万」，引起网上热烈讨论。

陈镇亨自爆低月薪引讨论

近年ViuTV的选季节目《全民造星》，捧出了多位年青偶像，最为人熟知的有MIRROR与COLLAR，资源及机会最多，各人亦有不少广告，吸金力强，不过其他因节目而成团的组合，包括ERROR、P1X3L及陈镇亨身处的ROVER，却是属于「放养」形式，收入亦变得较不稳定，甚至入不敷支。

陈镇亨天生靓声王加肌肉男

近日有网民在Threads发文询问：「1997年香港出世嘅大家，宜家去向如何？」本来只是想跟同路人围炉取暖，想不到ROVER副队长陈镇亨亲自回复：「月入唔过万」，马上引来网民热烈讨论，更纷纷猜测陈镇亨及其他ViuTV选秀节目出身的艺人究竟有几多底薪。

陈镇亨赢《全民造星V》季军出道

陈镇亨现时是港大学生，因参与ViuTV选秀节目《全民造星V》而为人熟悉，天生靓声及健硕身材，成为赛事的热门参赛者之一，最终获得季军。至2024年陈镇亨跟王希晋、卓金乐、雷濠权组成乐队ROVER出道，推出组合首支单曲《秒速8公里》，又曾担任综艺节目《冲绳任你点》的主持，而他在网上自爆月薪低微后，随即成为网民讨论对象，也有网民送上窝心鼓励，叫他不要放弃。

