《中年好声音3》甜心歌手揭父亲再度病危 母女病榻前紧握老父手 情况令人担忧

曾经在《中年好声音3》决赛以104分夺得第七的陈芷盈，参赛期间曾表示虽然爸爸已经退休，但为了支持女儿又走出来做清洁工作，让她很感受到父爱。今日（27日）陈芷盈在社交平台发布了一张的病床照，透露爸爸目前在留医接受治疗并说：「感谢亲友弟兄姊妹们，关怀问候及代祷。」

陈芷盈爸爸去年赶及在生日前出院

其实在去年比赛期间，陈芷盈曾表示爸爸赶及在生日前出院：「真系好感恩，其实住院𠮶2个月真系好难过，但终于可以回家了。」 除了为爸爸准备生日蛋糕，陈芷盈更为对方剪头发，十分孝顺：「爸爸好钟意我帮佢剪头发，虽然我唔系专业嘅发型师，但系剪完之后都算整齐，爸爸次次都好满意㗎。」

陈芷盈父女感关系极佳

陈芷盈今日在社交平台留言：「多谢爸爸一路以来支持芷盈服侍主，求主继续带领，怜悯医治。爸爸，I Love U，我知道你好爱好爱我，你亦都好爱主耶稣。感谢亲友弟兄姊妹们，关怀问候及代祷。」相中看到陈爸爸穿著紫色病人服躺在病床上，手上夹著医疗仪器，陈芷盈与陈妈妈双双紧紧握住陈爸爸的手，一家三口在病榻前互相扶持，陈爸爸的情况令人担忧，陈芷盈还分享了一张温馨的童年父女合照，父女感关系极佳。

陈芷盈爸爸去年在这段时间亦入院

事有凑巧，陈芷盈的爸爸去年在这段时间亦入院，日前陈芷盈贴出去年比赛片段并说：「上年嘅2月23日「So you would come」喺《中年好声音3》比赛中播放，当时爸爸喺医院病重，我亦都要到处频扑，真系过得好唔容易…但好感恩原来呢首歌带比好多人安慰同鼓励，一年后嘅今日…芷盈同家人都好需要天父嘅带领，愿祢赐平安恩典怜悯与我哋同在。」

