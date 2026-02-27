阿Sa撇低男友欧游骑马应节 同容祖儿闯罗浮宫爆瘀事︰有人听错萝卜糕
更新时间：15:45 2026-02-27 HKT
发布时间：15:45 2026-02-27 HKT
发布时间：15:45 2026-02-27 HKT
蔡卓妍（阿Sa）大年初七（人日）在社交网上载于航班上的可爱嘟嘴照片之后，昨晚（26日）上传与好姊妹容祖儿（祖儿）同游法国巴黎罗浮宫的欢欣时刻。今日（27日）阿Sa上载在欧洲骑马的片段及相片，踏入马年骑马应一应节，她却表明︰「骑马又冻又淆底！」
容祖先阿Sa跳开心舞
阿Sa、祖儿在农历新年期间抽空同游巴黎，开心至极，相片中两人兴奋得在罗浮宫内起舞，难怪阿Sa说「开心到要跳开心舞」，同时大爆「有人唔小心听错罗浮宫做萝卜糕」，摆明是指经常「摆乌龙」的祖儿，多谢她在旅途中带来的一些难忘搞笑事。另外阿Sa男友林俊贤（Elvis）在昨天贴出醒狮到其健身店内采青的片段，开工大吉大利，祈望马年生意兴隆。而阿Sa将于3月2日（星期一）到尖沙咀出席「金龙献瑞醒狮贺岁」马年开运活动，为市民送上新年祝福。
最Hit
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
2026-02-26 13:25 HKT
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
2026-02-26 15:46 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT