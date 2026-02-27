谭嘉仪做试管婴过程全曝光 身心饱受苦头压力鬼剃头 再爆卵巢过度刺激症：腹腔都是腹水

何依婷、蔡嘉欣、陈诗欣的模特儿闺密谭嘉仪（Vivi Tam）日前宣布怀孕，她拎着一张五格的BB超声波照说：「一个身体，三个心跳。肚子里的两个小秘密，藏了5个月终于可以跟大家分享啦！」她又称这是人生从未想过的事：「每一次胎动，都在提醒我，这一切都是真的。」

谭嘉仪挨尽了不少苦头

模特儿出身的谭嘉仪在2015年因与网络红人达哥合作旅游网广告，人气急升成为新一代「宅男女神」，两年后淡出模特儿界，曾豪掷25万元到东京修读蓝带厨艺课程（Le Condon Bleu）半年追梦，谭嘉仪与圈外老公结婚7，终于成功造人，原来一切都得来不易，亦挨尽了不少苦头。

谭嘉仪是以试管婴儿成功怀有双胞胎

原来谭嘉仪今是以试管婴儿（IVF）成功怀有双胞胎，整个过程包含药物促排卵、取卵、体外受精、胚胎培养与移植，谭嘉仪挨尽了不少苦头，昨日（26日）她在IG限时动态贴出一段影片，记录了整个过程并说：「勇敢的妈妈，睇到我都流眼泪喇，有时候啲BB真系可能荡失路，唔紧要嘅，我哋自己去揾佢喇，辛苦了。」谭嘉仪坦言享受了足够的二人世界，决定要一个宝宝时，发现好像没那么简单。

谭嘉仪为了成功怀孕用尽方法

片中所见，谭嘉仪为了成功怀孕，除了在肚皮上打排卵针外，亦用尽了不少方法：「每个月的期待，变成每个月的失望。我们做了不同的检查，医生都说我们很健康，只是需要一些些，还在找路。但自己给自己的压力，令我喘不过气，既然缘份未到，那我们一起去接你。我没有放弃，继续做不同的调理。植入胚胎那天，我带了糖果去。一直在心里重复著：我有糖果，家里有可爱的小狗，跟我回家吧。这一次，我们终于等到了你。虽然这个过程，我出现了卵巢过度刺激症，腹腔都是腹水，但这一切，值得。」

