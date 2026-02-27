曾比特被斥「食两家茶礼」工作大减 自爆迷惘期想过放弃唱歌丨专访

32岁曾比特（Mike）加盟英皇娱乐后推出首支单曲《雪出过未来》，歌曲不仅记录了他入行数年来的高低起跌，更唤醒了他对音乐的初心，助他走出低谷。回顾当年因「食两家茶礼」风波，引发工作量大减，经历过辛酸的他坦言曾萌生放弃念头，幸得家人支持坚持下去。展望未来，他除了希望踏上启德主场馆开骚，亦积极操肌追求健康，为演艺事业做足准备。

曾比特可游走两台「造星仔」

曾比特推出新歌《雪出过未来》，这首歌正好将他入行6年来的高低起跌娓娓道来。从资料显示，当年Mike以《全民造星II》第八名毕业，获Eric Kwok赏识，2021年签约环球唱片，因此不时成为ViuTV节目嘉宾；又因环球歌手身份可以上TVB，甚至北上参加TVB有份的《声生不息》，是绝无仅有可以游走两台的「造星仔」。然而，此举却被网民斥责「食两家茶礼」，调转头帮对家，对他表示失望。

Mike正向心态面对负评

他坦言当年凭一曲《我不如》打响名堂，让更多人认识自己。但后来发生了不少事：「无需多言，大家从报道中也看到很多！」被问到可有想过真的是自己错时？他无奈地说：「真的没法去谂，怎可以知道是否自己做错还是人家做错，这真的无从稽考，不论报道是真是假，也不到我去评论。幸而家人教我乐观面对，当时保持正向心态前行。不过，的而且确当时工作量真的少了很多。」面对少了那么多工作，Mike承认当时陷入迷惘：「我首要想『自己有甚么可以做得更好？』，或是『我做错了甚么？』」那时真的担心收入大减、应付不到家人开支，还有，事业不在我控制之内，往后日子我应该怎算呢！」

Mike获家人支持走出难关

面对这些争议，Mike坦言最低潮时曾想过放弃，尤其最大感受是完约后，自己应该签大公司、当独立歌手，还是要转行呢？自己应该怎样行下去？当时最难面对就是家人，要妈妈担心却令他内疚。最终曾比特想通了，知道自己最钟意唱歌，因此坚持下去：「当想到若然不做歌手，我会后悔，我便坚持下去。」

霍汶希当MV女主角

机缘巧合下，他与英皇娱乐签约成为旗下艺人，第一步当然是制作更多新歌，为日后部署在启德主场馆举行演唱会，同时也想在电影方面发展：「现在公司有多位师兄师姐，我都想一一合作，不过，最想找Mani（霍汶希）当MV女主角。」对于加盟新公司是否包含「禁婚令」？曾比特从没听过这事，但初来报到会努力以事业为先，他与女友互相信任先一起拼搏，直到所有事准备好才进行人生大事，他笑言：「至少先开了演唱会吧！」

此外，突然操肌变成肌肉男的Mike表明，只想藉运动追求身体健康，令自己有好状态去应付演出。至于会否制作新歌配合骚肌？他笑指，要看缘份，收到合适的歌才做这事。

