太极乐队40周年演唱会5月登陆启德 全体成员「登六」笑谈两蚊搭车：初心不变

太极乐队五子邓建明(Joey)、雷有辉(Patrick)、盛旦华(蛇仔)、刘德贤（HiFi德）、朱翰博（Ricky）今日出席《太极乐队40周年巡回演唱会-香港站》发布会，成军逾40年的太极，将于5月2日在启德体艺馆演唱，五子更为演唱会创作了两首新歌，主音Patrick即场献唱了几句。他们透露演唱会设有向已故队友唐奕聪致敬的环节，又考虑以40年前的经典造型登场，五子信心十足表示可穿回旧衣。至于嘉宾阵容则暂时卖关子。

太极五子搭车都系$10

谈到太极成军超过40年，他们感叹40年光阴飞逝，原来已经全员「登六」：「当年差不多时间一齐换成人身份证，今年就睇住大家全部都可以两蚊搭车，五个人一齐搭车都系$10鸡，真系抵。」提到相处40年可有意见不合，他们表示有争执必定即日解决，亦试过几乎爆樽，但最终都是没有隔夜仇。

太极真系好钟意音乐

低音结他手蛇仔感触表示：「我们跨越了不同年代，无论是出黑胶碟、卡式带、CD、MD到数码，再返转头，一切都好像昨天的事。而我们一直都keep住个初心，冇变过，依然热爱音乐。」鼓手Ricky亦说：「我觉得太极真系好钟意音乐，回望40年前后，到现在大家都系做紧音乐，都系冇变过。其实我曾经有想过转行，后来发现都是做音乐比较开心。」Ricky更自爆当年一件趣事：「有个女仔走埋嚟问我可唔可以锡你一啖？锡完先问我系咪Patrick！」

邓建明指40周年出好多汗

Joey则笑言：「40周年就等于27周年、20周年，因为每一次都好开心、好感动，同埋好多汗。」Patrick听到Joey说自己多汗时，即追问对方是否会除衫？Joey笑指今年不可以除衫，要将脱衣服的重任交给HiFi德，大赞他最近操得Fit。谈到发型问题，留有一头长发的Joey自爆曾经被误认是风水师苏民峰。

