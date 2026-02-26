林晓培恨邀郑秀文做个唱嘉宾 Sammi窝心出post：一定来支持

台湾摇滚天后林晓培（Shino)将于4月4日在香港伊利沙伯体育馆举行《林晓培心动座标演唱会-香港站》，她今天（26日）现身演唱会发布会，献唱歌曲《心动》，并表示很想念香港，指香港是她的第二家。

Sammi爽快答应林晓培邀请

林晓培表示希望可以邀请到偶像郑秀文（Sammi)做嘉宾：「因为Sammi的勇敢，令我好敬佩，好想跟她一起跳舞唱歌。」她即场哼了几句Sammi的快歌《煞科》。而Sammi晚上看到有关报道，即在其IG爽快答应对方邀请，留言：「Dearest Shino：我看到了，也听到了你的许愿。Mi 一定来支持你。」

林晓培望今次演出顺利进行

林晓透露对上一次来香港开演唱会，已经是13年前，希望今次演出顺利进行，不要再有变动，原因是她去年11月与邓健明一起举行的《林晓培 X 邓建明起势摇滚演唱会》，因当时受到大埔宏福苑火灾影响，宣布延期，「原本来了香港为演唱会彩排，可是遇到所以取消，我也喜欢大埔这个地方，因为有导演朋友住在这区的乡郊位置，所以很喜欢这里的生活。」她又表示要公开寻人，希望请当年翻唱她经典歌《娃娃爱天下》的「娃娃舜（黄宏舜）」来捧场和伴舞。此外，林晓培透露因为版权问题，正为演唱会选歌感到头痛，自称15岁开始唱歌，唱到现在52岁，一直很喜欢广东歌的她，预告演唱会有机会唱谭咏麟的《雾之恋》及张学友的《遥远的她》。

