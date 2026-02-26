赵慧珊转Sexy打扮添桃花运 投诉Super Girls好姊妹反口︰又话介绍男仔畀我识

赵慧珊（Aka）第四度以画家身份在尖沙咀举行画展「晃乐·愿」，她与策划人拍档李霭玑（Rikko）出席开幕活动，Rikko老公林奕匡、伍允龙、许靖韵等到场支持。

赵慧珊唱歌开骚

Aka以性感服装示人，她指花过心思，打扮成熟，望在主场给予大家新鲜感。她提到有感过去几年香港人不开心，故争取在农历年办画展，以「开心」为主题，选择招财猫和十二生肖创作。问男朋友几时来参观画展？Aka笑言未有男友，「马年我有4颗桃花星！画展时可能认识到人，（日日在场等？）我会带Tour讲解呀！（日日成熟打扮？）尽量成熟！（画展招亲？）希望上天眷顾我啦！」问Aka可会再唱歌？她表示︰「之前有人揾我唱歌开骚，工作撞咗期，推咗，画展后再联络啦！」

赵慧珊闪婚话唔埋

至于陈颖欣（Yanny）在澳洲办婚礼，蔡明思（Jessica）与吴嘉禧（Cheronna）担任新娘姊妹，Aka则未有参加，她表示有送上祝福。问Super Girls前队友可会到场欣赏画展？Aka指未齐人，有些人不在香港，透露她们稍后会来撑场，又笑说︰「佢哋讲过介绍男仔我识，最后都系冇！」续称︰「我个性比以前外向，话唔埋下次轮到我结婚！」