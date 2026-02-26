Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍允龙未感肉赤女友出写真派福利 认与李蔓莹倾婚期

影视圈
更新时间：20:15 2026-02-26 HKT
发布时间：20:15 2026-02-26 HKT

伍允龙到尖沙咀支持好友赵慧珊（Aka）的画展，他指两人是相识十多年，忆当年与她及廖子妤的经理人相熟，对方安排她们上动作演出训练班，学一门技能，伍允龙表示︰「所以佢哋都叫我做师傅仔！」大赞跳舞出身Aka的身手好灵活，好畀心机学。

伍允龙鬼马有晒计划

伍允龙形容Aka绘画有水准，问可有出钱出力支持？他笑言：「有出力！Aka送咗好多画畀我！」问不带「师母」李蔓莹（Renee）撑场？他笑言一个人撑就足够。问有无想过举行画展？伍允龙︰「我都系读艺术，谂过做漫画家，从事过平面设计或者教艺术，返嚟香港先入行做幕前。」问有没有画画送结女生？他笑言没有，「呢件事自己享受就得啦！」谈到女友李蔓莹出写真，问可感肉赤？伍允龙反问为何要肉赤，形容女友只是与猫仔影相，「佢对工作有谂法，我会尊重。」反而双方有讨论纸质问题，「我好信佢，佢有分吋，交畀佢自己决定，呢方面我唔系专家。」并指不觉得女友派福利。问可有讨论结婚话题？他指有倾，并称︰「家人冇催婚，妈咪知我大个仔有计划。」

