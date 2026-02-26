Stanley 突袭式求婚Alina被吓到 年尾举行婚礼落实Jeremy做兄弟 回应脱粉潮要做有承担的男人

男团MIRROR成员邱士缙（Stanley）在本月2日宣布与拍拖9年的女友李炘颐（Alina）订婚，成为MIRROR中首位准人夫，他今日（26日）首次出席公开活动，亲自与大家分享喜悦，过百粉丝到场支持。邱士缙表示与李炘颐拍拖9年，大家一直有计划结婚，自己亦想在35岁结婚，他今年正好35岁，觉得是时候踏入人生另一阶段，不过他强调非双喜临门，不是因为怀孕才结婚，生BB一事顺其自然就可。

Stanley透露公司支持他的决定

讲到求婚经过，他就保持神秘，不愿透露在何时何地求婚，只谓是突袭式，「求婚系私人嘅事，无搞大龙凤，当时只有我哋同一位外国朋友，又觉得个地方一生人只去一次，求婚又系一生人一次，所以就去做，系突袭式，佢都有被吓到，仲话著得核突先咁做，佢当时有喊但都开心，始终我哋一齐咁多年，系时候要行下一步。（你有无喊？）我无，觉得佢反应好得意，几难忘的时刻，外国朋友帮我哋拍片，但因为当日大家都著得核突，所以之后特别影咗一辑相，靓靓咁公开件事，但未影婚纱相。（公开消息的日子有特别意思吗？）第二日系佢生日，想喺佢生日前宣布。」并谓求婚后有与公司沟通，公司很支持他的决定。

MIRROR有两位成员做兄弟

邱士缙表示正筹备婚礼，将于今年年尾举行，会做足传统仪式，但应该会低调进行，问到是否在香港行礼？他表示一定要在香港签纸，至于兄弟姊妹团人选已定，邱士缙透露MIRROR有两位成员会做兄弟，其中一人是李骏杰（Jeremy），「预左两个最做得野既做兄弟，因为真系要做野，玩新郎要顶，酒又要顶，其中一个是Jeremy，我哋关系好好，会倾心事，他系MIRROR中第一个知道嘅人，另一个兄弟就比大家估下。（MIRROR中谁人酒量最好？）应该是Tiger（邱傲然）和Edan（吕爵安）。（陈卓贤刚推出了一首与结婚有关的歌，想你在婚宴上播？）都好呀，如果他肯现场唱更好，他应该不会收我歌酬，哈哈。（你会不会都出一首结婚歌？）我无呢个想法，唔想只为自己出歌，如有机会想出一首甜蜜情歌。」又说预7位数字搞婚礼，现在要努力赚钱，欢迎大家找他们情侣档工作，问到可会买楼筑爱巢？他坦言暂时不会考虑，因楼价太贵，想把钱用在生活上多过被层楼绑住。

Stanley初时见「脱粉」有唔开心

邱士缙和李炘颐均属马，问到拣今年结婚是否要冲喜化解犯太岁？他笑言不是，重申作为一个男人，和一个女仔在一起9年，是需要向对方作出承诺。他是MIRROR第一位准人夫，不少粉丝对此表现难以接受，有指出现脱粉潮，邱士缙表示有留意有关报道，明白粉丝需要时间接受，又说有收到海量祝福，今日见到很多粉丝来支持也很开心，他说：「一开始见到（脱粉）报道会有少少唔开心，担心会唔会影响到其他人，但谂深一层，我系做紧有承担男人会做嘅事，相信佢哋会明白。（Alina有无收到被骂的留言？）还好，始终我哋一齐多年很稳定，反而有人讲唔结婚会闹我。」另外，下周二是元宵佳节，问到可会觉得特别甜蜜？他笑谓大家都老夫老妻，但也会庆祝，自言求生意欲强，谈到他于情人节接「二奶」（车）回家，Alina留言时似是有怨言，他笑谓Alina都有一扎花，「呢架不系新车，系重新整过，佢都有份坐，我唔会锡车多过锡人。」