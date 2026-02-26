《冲锋：火拼》枪战场口曝光 方中信激赞实弹震撼过CG 张继聪闹市开枪：紧张得嚟暗爽

英皇电影出品及荣誉发行，由吴家伟执导，邵剑秋、彭立威监制，方中信、吕良伟、张继聪、安志杰、陈家乐领衔主演；钱嘉乐、陈国邦、马思惠、张文杰、沈震轩主演的《冲锋：火拼》将于3月5日正式上映！日前公开拍摄花絮，戏内其中一个重大场口，是在游客必到的尖沙咀加连威老道实景拍摄，昔日熙来攘往的购物热点，瞬间化身惊心动魄的枪战现场！大量枪械装备配合连场爆破，枪声震天、爆破连场，子弹消耗量惊人，将香港街道变身荷里活级动作片场景，震撼程度爆灯！

陈家乐街头实战：肾上腺素飙升

导演吴家伟选址在尖沙咀加连威老道进行实景拍摄，将香港人最熟悉的街道，变成枪林弹雨的战场。真枪、真爆破、真心血，誓为观众带来最震撼的大银幕体验！饰演冲锋队队员的陈家乐，回想闹市枪战拍摄依然兴奋，对于在街头实战，直指肾上腺素飙升！他说：「枪战嘅时候咁多人喺街度围观，令到我肾上腺数飙高，叫啲街坊『唔好睇呀！有危险呀！』咁样做都好自然。」更笑言真实环境中拍摄，连叫街坊躲避的对白都格外自然，让演出更立体动人；至于饰演在逃要犯阮卓龙的张继聪，闹市开枪「紧张得嚟暗爽」，对这场枪战戏印象深刻：「平时肯定冇机会咁样做，做演员都唔系成日有机会，紧张得嚟会有少少暗爽！」

方中信为冲锋队组长

身为冲锋队组长的方中信，纵横影坛数十年，坦言：「而家拍戏嘅CG真系好劲，但系点都唔及真实嘅开枪同埋真实嘅爆破，咁真实。」这番话点出《冲锋：火拼》卖点——实景实拍，真枪实弹，为观众带来最震撼视觉体验！而见惯荷里活大场面的安志杰（饰阮卓武），也忍不住对制作规模惊叹：「没有见过那么大的地方去拍，很佩服杨受成老板，可以把全部的心血放在这戏里面，所以我真的好期待看这部电影。」

