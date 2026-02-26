Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Kenji泪别王智骞：感觉孤单了 中港台粉丝见证BL组合分手

影视圈
更新时间：18:15 2026-02-26 HKT
发布时间：18:15 2026-02-26 HKT

两大型男范麒智（Kenji）、王智骞（Martin）凭BL路线杀出血路，日前二人出席由光尚娱乐主办的《Kenji & Martin Fan Meeting 2026 in Hong Kong》，是他们相隔两年再于香港举行见面会，除香港粉丝外，也有远道而来的中丶日丶泰丶台的支持者撑场！

Kenji派宠粉福利

Kenji与Martin不止摆招牌甫士给粉丝影相，还特地增加许多互动环节，近距离跟粉丝玩游戏，亦首度在香港献唱《灵魂约定》主题曲《换不了的你》。今次极有可能是他们最后一次合体，随著Martin早前宣布离开经理人公司升阳娱乐，这BL组合暂未知何时再聚，难怪他们于活动上深情对话时亦不舍落泪。Kenji直言现时拍摄只剩自己一个，难免感觉孤单，剖白心声：「初入公司已经认识Martin，所有行程都一齐度过，好难得！多谢Martin嘅陪伴，佢系我成长中不可或缺嘅人，知道佢即将有新嘅去向，祝福佢有更好嘅发展，我永远都会支持佢去做佢想做嘅事。而家拍嘢得返我自己一个，都有少少孤单唔习惯。」

王智骞剖白拆伙心声

Martin则透露是去年底决定离开，迎接新挑战，「离开系想有新开始，做呢个决定需要勇气，亦都好唔舍得。而家喺新环境识到好多新朋友，都会成日谂起Kenji，啲新朋友好后生，好有佢嘅影子。」问到Kenji、Martin的发展去向？Martin表示正积极装备自己，学习更多新技能，而Kenji说：「我哋两个都冇话一定要框死系BL组合，始终我哋当初《甜酸苦辣鲜》都系兄弟咁样行出嚟，到有《灵魂约定》先有呢个BL组合，咁多年来都系好好嘅师兄弟，佢系帮助我成长好重要嘅人。我觉得BL呢个话题，暂告一段落，嚟紧我会喺演戏方面落功夫。」

两人仍会私下约食饭、出街，Martin指：「呢行总有机会再遇，香港又唔系大，撞到嘅机会好多，我期待之后喺其他Project撞到！」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招｜Juicy叮
豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招｜Juicy叮
时事热话
6小时前
被告彭励进否认2项强奸罪受审。资料图片
18岁女疑饮加料大麻啤酒后晕眩遭强奸 男同事否认两罪受审
社会
5小时前
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
8小时前
江旻憓收「一男子」利是甜笑回应 向记者派利是须三度「补飞」｜Kelly Online
江旻憓收「一男子」利是甜笑回应 向记者派利是须三度「补飞」｜Kelly Online
政情
6小时前
香港贸发局推「创业快线」计划 助本地初创踏上成功大道
创科资讯
1小时前
「御用师奶」黄梓玮整容全直击 告别肥师奶重返颜值巅峰 撞样90年代性感女星关秀媚
「御用师奶」黄梓玮整容全直击 告别肥师奶重返颜值巅峰 撞样90年代性感女星关秀媚
影视圈
5小时前
30岁港男亮身家呻穷想揾快钱拍拖 网民劝检讨开支 自爆月入万零花7年储$100万｜Juicy叮
30岁港男亮身家呻穷想揾快钱拍拖 网民劝检讨开支 自爆月入万零花7年储$100万｜Juicy叮
时事热话
4小时前