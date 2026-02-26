Jungkook @BTS 做直播爆粗举中指惹热议 承认曾是「烟铲」：公司可能会闹翻天

超人气韩团防弹少年团（BTS）将于3月20日推出新专辑《ARIRANG》，翌日在光化门举行免费骚，并于4月在首尔展开世界巡唱。成员Jungkook今日凌晨开直播时，公然爆粗及举中指，引发争议！

Jungkook只想对粉丝诚实

据指Jungkook于韩国时间26日凌晨约3时40分在粉丝平台Weverse，进行了约1.5小时直播，当时他与同住好友以及兄长一起饮酒唱歌，现场气氛轻松。他先提到BTS下月发行的第5张大碟《ARIRANG》，并坦言2月行程紧凑，连去皮肤科的时间都没有。之后他见好友在吸烟，就叫对方把烟熄掉，表示：「都在直播了，还吸甚么烟。」之后他承认自己过往是「烟铲」：「我现在30岁了，以前吸很多烟，但真的努力戒掉了。我一讲这个，公司可能会闹翻天。」他直言只是想对粉丝诚实，并说：「我也是人，我也想开心。」并半开玩笑地提到这次直播的后果，「到了明天，队友应该会跟我说，公司也会找我谈吧。」

Jungkook已将直播存档删除

Jungkook强调想向粉丝诚实，「我只想做个坦诚相对的人，如果做错了甚么，我也想大方承认。我想坦白，但不知道该说到甚么程度。如果不是因为公司，我可能全都说了。」他还多次爆粗，甚至对朋友举中指，再自嘲道：「公司会不会又要对我发牢骚？」当粉丝留言劝他结束直播时，他回应：「为甚么要我关直播？不要对我指手画脚。」直播结束后，他又在社交网留言：「专辑发行真的没剩多少时间了，请大家再稍等一下，回归后我们会努力的，我爱你们。」他又在留言回复粉丝说自己不后悔直播，「我要用自己的方式过生活，请大家支持我！」网民对Jungkook的坦率反应两极，一部分粉丝认为他展现了真面目，亦有人认为他作为公众人物，酒后爆粗的行为不妥，尤其在复出前可能给公司与其他成员带来负面影响。目前，Jungkook已将直播的存档删除。