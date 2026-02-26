吴建豪跑宣传一星期25程通告 仅26分钟完成Hyrox 自揭不为人知嗜好爱「格剑」

吴建豪睽违三年推出全新专辑《Dance Until We Die》，在《F✦FOREVER恒星之城》演唱会空档「跑通告」，一星期跑了25程，密集的宣传只能借由车程时间食6只茶叶蛋「医肚」，此外又作客「营养健身葛格Peeta」频道挑战Hyrox，接着还与创作者HowHow拍摄影片，网络浏览次数超过150万。吴建豪年前也接受宇宙人小玉、白安Podcast节目《一个路人经过》访问，让外界了解他的不同面向与音乐。

吴建豪体能之巅

Hyrox是世界知名的运动赛事，吴建豪在节目中要挑战PFT测验，必须在30分钟内完成一趟1000米跑步、50药球砸地、100药球掷地、50次波比跳、100次弓箭步、30次伏地挺身；平常就有运动习惯的吴建豪26分钟便完成，赢得主持人激赞，吴建豪说：「人生就是要挑战身体到极限，再好好保养到极限，如果有天发生甚么事，需要依靠自己能力去做！」网友亦力赞：「这强度很多20几岁都做不到」、「男神真的不是叫假的」、「好努力！很棒的人」。吴建豪也来到「师兄师姐」宇宙人小玉、白安的节目畅聊，白安除了帮妈妈告白之外，她和小玉都表示看了《这！就是街舞》立刻被吴建豪圈粉。

吴建豪是武侠小说迷

热爱跳舞的吴建豪还有不为人知的另一面，就是喜欢收集剑：「可能小时候喜欢看武侠小说，或电影僵尸道长甩剑，觉得很帅！」爱到干脆将自己MV当动作片来拍，在2022年发行的歌曲《Sunrise》中邀请好友洪天祥担任导演及武术指导，当日拍了16小时，甚至拍到指甲脱落。此外，吴建豪十分开心这阵子去电台受访，以及受日本媒体访问，分享专辑创作与畅聊音乐，仲同光禹聊到欲罢不能！而过年期间，吴建豪除了陪家人外，并亲自剪辑影片，透露将有新的MV带给歌迷。