70岁陈美龄做错事反获激赞？诚心向网民认错 粉丝零投诉反送「冻龄美人」称号

现年70岁的陈美龄，淡出娱乐圈多年，她的三名囝囝均在史丹福大学毕业，而她又拥有教育博士名衔，现时当上教育家的她，出过多本育儿书籍，她现正身处美国探望儿子，在小红书分享近照及发文跟粉丝道歉，原来她应承了在（26日）开直播，却因线路问题而爽约，但网民焦点却落在她的外貌上，赞她驻颜有术，只像50岁出头，陈美龄衷心道歉反获网民盛赞她是冻龄美人。

陈美龄向网民道歉反被赞冻龄

陈美龄近日飞到美国探望大儿子及小孙女，又一家人到公园看鸭子，共享天伦之乐。虽然身处异地，但陈美龄仍不忘开直播，跟网民互动交流，但原订于（26日）早上的直播，却因线路问题而要取消，延后至3月才再开直播。陈美龄分享近照，并在相片上以彩色写上「抱歉Sorry」，跟网民诚心认错，但网民的重点，却落在陈美龄脸上，大赞完全看不到岁月痕迹。

陈美龄三名儿子史丹福大学毕业

陈美龄的近照，长发披肩，头发十分浓密，皮肤白滑兼且没有半点皱纹，露出洁白牙齿的甜美笑容，感觉雍容贵气外，网民纷纷赞她只像50多岁，根本不似70岁的老太太。陈美龄培养出三名史丹福大学毕业的儿子，先后出过多本育儿书籍，包括《50个教育法，我把三个儿子送入了史丹福》、《家长不要做的35件事》、《40个教育提案：把快乐带回给香港学生》等。平时陈美龄开直播也是分享育儿教育心得，但现在网民却最想知道她的冻龄护肤心得，令她始料未及。

陈美龄赴美探望小孙女

陈美龄在2023年荣升做嫲嫲，当时她准备好金器赠孙女，更透露孙女的样子有点似自己，虽然「一门四杰」都在史丹福毕业，但陈美龄并不要求孙女步后尘：「我冇乜所谓，当然呢间系好嘅大学，入到梗系开心，不过，做个快乐、坚强、善良嘅人更重要。」近日陈美龄跟小孙女见面，并一起食回转寿司，她大赞儿媳教导有方：「小孙女不贪心，小心选择自己喜欢和吃得完的才拿，很乖，又一直要求送奶奶回家。我太高兴，太感动，教导子女不会白费的，一代传一代。」网民激赞陈美龄不止教出了高材生儿子，连小孙女也甚为乖巧，令人羡慕。

