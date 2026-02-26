Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

lan冀《无名指》成为婚礼必播冧歌 自揭爱情观叫hellosss细味歌词

影视圈
更新时间：15:15 2026-02-26 HKT
发布时间：15:15 2026-02-26 HKT

陈卓贤（Ian）一向以勤力见称，不单坚持每年推出单曲，且每首单曲亲自操刀作曲，贯彻「唱作人」称号。踏入2026年才两个月，Ian率先于1月23日送上第一首派台歌《伤口上洒辣椒酱》。事隔刚刚一个月，Ian在2月23日初七「人日」再推出温馨甜蜜的新歌《无名指》。Ian称《无名指》是1月份出席监制兼好友陈巧威澳洲婚礼后，启发其思路，在回程的飞机上灵感大爆发，创作了这首非常适合婚礼的《无名指》，曲词同步，写于万尺高空。Ian坦言望《无名指》日后成为大家婚礼之选。

陈卓贤自爆爱情观

《无名指》道出Ian的爱情观，跟其人设十分吻合，平静而浪漫。歌曲一开始，进入梦幻爱情世界︰When I look into your eyes，I just wanna make you mine；一见钟情，把爱人私有化，何等浪漫。而编曲背后的鼓声，彷似婚礼中一对新人缓缓进场，一步一脚印。Ian填的词亦是他对婚约的冀盼，「沿途风雨试炼怎喧哗都不改，连名带姓忠于这份爱」。《无名指》并非激情，或冧到爆甜到漏的典型情歌，而是静静地、淡淡然的清新与温暖，流露「I人」甜蜜，真挚细水长流。

陈卓贤同hellosss深夜互动

Ian有名你叫「勤力贤」，继日前担任骑术比赛及贺岁杯表演嘉宾，昨晚（25日）应邀到中文大学联合书院担任歌唱比赛嘉宾，唱不同风格的《DWBF》及《树会流眼泪》后，他笑说：「我出道以嚟第一次喺大学唱歌，好紧张，我个心卜卜咁跳。」逗得同学们笑声不绝。昨晚Ian应该心情大好，深夜在TG group「上水」与fans互动；而Ian似乎对《DWBF》情有独钟，hellosss（Ian支持者的暱）即时送上loop歌纪录，他好识做秒回粉丝心意。得到偶像亲自回复，有hellosss说开心得「唔使瞓」。

