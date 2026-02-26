财政预算案2026｜陀B女星赶电动车「一换一」3月告终死线 豪掷六位数入市：我买咗车喇

财政司司长陈茂波于2026年2月25日发表的最新《财政预算案》中投下震撼弹，宣布实行多年的电动车「一换一」计划将于同年3月31日正式结束。此消息一出，立即触发了全港性的抢购热潮，大批准车主赶在政策死线前入手心仪的电动车，连2015年落选港姐、现正怀孕中的「牛杂妹」李亦乔也赶去入市买车。

李亦乔再度造人成功

李亦乔走出婚前小产阴霾，今年2月初开心报喜，宣布再度怀孕成功。李亦乔为迎接新生命的来临，早已开始行BB展睇婴儿用品，而交通工具同样重要，方便李亦乔与糖水店太子爷老公带BB出入，因为财政预算案的公布，令李亦乔阵脚大乱，即豪掷六位数紧急应变。

李亦乔昨晚（25日）在IG上载影片，笑言：「全港车行销售量最高嘅一日，疯狂抢电（动）车」。李亦乔坦言因为电动车「一换一」计划不再所致：「一个财政预算案，一个决策，一个晚上，几多个人冲咗去买车？我系其中一个 #车奴 #身边的人都在看车 #坑已入」。

李亦乔晒出买车合同

李亦乔的影片见到车行人头涌涌，热闹到似年宵，其手上拎住汽车介绍资料，相信是比较性能，拣选适合BB出世后便用。李亦乔之从晒出合同，落实入手新车。李亦乔半无奈表示：「我买咗车喇！」更称一个夜晚便花了六位数字，之后要努力工作。

李亦乔家人曾开粉面店

原名李美琪的33岁李亦乔，因家人在经营元朗粉面店，因而有「牛杂妹」绰号。李亦乔落选港姐后加入娱乐圈，曾参演《爱．回家之开心速递》，并在网络剧《向西闻记》中担任单元女主角。李亦乔于2023年宣布获圈外男友求婚，翌年举行婚礼，却在婚前不幸发现怀孕约9周的胎儿，经检查后已没有心跳，最终流产。

