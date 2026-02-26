Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

倪嘉雯视佘诗曼为奋斗目标 马年渴望做打女丨独家

入行五年的倪嘉雯（Carmen）在《万千星辉颁奖典礼2025》中夺得「最佳女新人」，她形容这个奖项是一种鼓励，鞭策她做得更好。踏入马年，一向乖乖女的她目标想做打女和拍古装剧，让观众看到一个不一样的倪嘉雯。撰文︰霍淇、摄影︰谭志光 Hair: Hugo Poon @PRIVATE i salon Wardrobe: I.T Group 场地：Mini Hotel

倪嘉雯每逢农历年会跟足传统买新衫新内衣，她颇迷信，全部都要红色，取其鸿运当头的意思，而在年廿八大扫除「洗邋遢」，并一定会去行花市，到花市绕个圈，就像行大运一样。倪嘉雯指新年最难忘的就是回杭州探亲，她有很多亲戚，家乡又有大量美食，再加上当地落雪，非常有过年的感觉。

倪嘉雯工作渐多，被视为可造之材。
她想拍打戏或古装剧。
倪嘉雯定下目标，继续进修戏剧课程及再上唱歌班。
佘诗曼是倪嘉雯的偶像，也视为奋斗目标。
倪嘉雯大乡里出城

倪嘉雯入行后演过多套剧集包括《新闻女王2》、《爱‧回家之开心速递》、《反黑英雄》、《十八年后的终极告白 2.0》等，亦担任儿童节目主持。默默耕耘五年，终在台庆颁奖礼夺「最佳女新人」，她感谢各界投票支持，而事前真的没有想过能夺奖，「我是第一次去到澳门参加颁奖礼，当时就好像大乡里出城一样，原来可以坐靓车去行红地毯，哗！整件事很新鲜，像是旅客去观光般，得奖那一刻我真的很愕然。」

倪嘉雯感激阿佘教导

而更开心的是她可以与「Man姐」佘诗曼一起得奖，「我很喜欢她，她是我的偶像，也是我的目标。」倪嘉雯指拍《新闻女王》时，阿佘很关心和照顾大家，到拍第二辑时，也感受到她乐意教导一班后辈，「她经常跟我们说，她不只想自己好，是想大家一齐好，大家都可以学到东西。拍剧时，她会不断跟我们分享很多东西，就算在休息的时间我冒昧打扰她，她都很愿意去教导。记得我拍到中途有点迷惘，去请教她，她逐句跟我分析，那刻我真的十分感动。」倪嘉雯指得奖后确实多了工作机会，她会将来自奖项的压力变成鞭策自己的动力。

倪嘉雯指得奖后确实多了工作机会。
倪嘉雯会将来自奖项的压力变成鞭策自己的动力。
倪嘉雯指拍《新闻女王》时，阿佘很关心和照顾大家。
她在《新闻女王2》演SNK News记者，表现受到好评。
倪嘉雯持续增值

来到马年，倪嘉雯望能拍摄更多剧集，也想尝试拍打戏或古装剧，「我觉得这两个类型的剧跟我大不同，大家看我的外表，觉得我要演一些斯斯文文、乖女的角色，我就很想试演力量型的，想让观众看到我这一面。」而她也定下目标，继续进修戏剧课程及再上唱歌班，「做艺人需要许多把刀，在有需要的时候就可以学以致用。」
 

