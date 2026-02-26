Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吴业坤忆夺「飞跃」爆喊：如释重负 避谈离巢传闻丨独家

影视圈
更新时间：08:15 2026-02-26 HKT
发布时间：08:15 2026-02-26 HKT

入行16年的吴业坤（坤哥）获提名了10次「飞跃进步男艺员」，早前终凭过去一年出色的表现获奖，成功起飞！来到马年，坤哥祝大家「扭转乾坤」，因他认为遇到甚么难关都不紧要，只要转换心境，就会「马到功成」！另外，近日有传坤哥离巢唱片公司 TVB Music Group（TMG），对于此事，他说：「同公司仲有好多内部细节倾紧，所以唔方便讲呢件事住呀！」 文：霍淇 图：林宾尼 场地：Mini Hotel

坤哥透露新年会用碌柚叶洗走霉气。
坤哥表示以前和妈妈一起住的时候，新年时不会洗头。
吴业坤祝大家马到功成。
坤哥会与太太设计利是封做开工利是。
提到新年，坤哥透露会用碌柚叶洗走霉气，初一就会到舅父家打麻将、吃饭、看电视：「小时候很期待，难得可以见表哥、表姐，小朋友可以一起出去玩。长大之后，都会保持这个传统。」坤哥成家立室后，会带太太和爱犬返老家拜年，而他有一种习惯，就是会设计利是封做开工利是，「现在结了婚，这两年利是封的公仔都是由太太去画，每年都是限量，希望大家可以接收到我的福气。不过利是封也不便宜，5元一个，所以大家收到不要丢掉。」

小时候会写挥春

坤哥透露婚后最大改变是不能再逗利是，笑言以前去乐小姐家中拜年时，通常会有很多前辈，所以利是钱都较可观，但现在变成派的人，「派利是派多了，真的几肉赤，但不紧要，是开心的。」他又说小时候也会写挥春，但当时的字很丑，笑言若有书法比赛斗丑的话，自己敢认第二。他指从前写挥春经常不懂预计字体大细，所以写到最后的字体通常都会很细，但现在长大了，不会再犯这样的错误。

专注事业再考虑生B

坤哥在《万千星辉颁奖典礼2025》终夺得「飞跃进步男艺员」，得奖当晚他激动爆喊，他解释是因自己在2023年也遇到相同情况，有3项提名也入了五强，「我不想再经历那种究竟是不是我的状况，我觉得2025年的成绩不错，做了《刑侦12》和《新闻女王2》及出歌等的事情，觉得都值得有机会得奖，而今年很幸运有两个好角色，如果都不拿，不知道甚么时候才有机会夺得该奖。所以一听到自己的名字时是如释重负的感觉。」至于下个目标是否「最佳男配角」？坤哥表示作为歌手会想先获得「最佳电视歌曲」，「配角方面，虽然也试过两次得到五强机会，但我觉得演技还是要磨练的。」来到马年，他指除了健身室生意，也想尝试加入餐饮业，因他明白在娱乐圈的机会可遇不可求；至于家庭，坤哥觉得要先专注事业，完成个人心愿及事业上的目标后，才考虑生B。

