陈滢化身「舞蹈担当」自认无经验 孖蔡洁跨界合作初尝澳门开骚

陈滢和蔡洁在电视剧中多次合作，近期两位女神搅搅新意思，她们将于4月25日晚上在澳门携手参与限定现场演出《Pillow Talk》，日前她俩专程现身影楼拍摄演出活动海报。在拍摄过程中，不论是姿态撩人的甫士，或是拿着枕头嬉戏互打的玩乐感觉，陈滢和蔡洁尽显默契，而且很快便进入状态，让摄影师轻而易举便捕捉到闺蜜之间心有灵犀的画面。

陈滢、蔡洁合体演出很期待

陈滢和蔡洁表示很期待今次在舞台上的合作， 蔡洁说：「我同陈滢同公司咁耐，亦都试过同剧好多次，但我哋嘅对手戏次次都好少，之前一直都好期待喺戏剧上可以合作多啲，但冇谂过我哋第一次嘅深度合作系喺一个Show上面。」陈滢补充道：「我觉得成个Concept对我哋嚟讲系好新颖，所以我都几Excited，而且今次好开心同蔡洁一齐，因为我同佢喺舞台上都冇乜经验。」蔡洁笑说：「陈滢你可以自信啲，唔系冇乜，系冇经验，我就做过一次演唱会嘉宾。」

陈滢成跳舞担当

陈滢和蔡洁收到今次开骚邀请后，已经和制作团队构思了很多不同环节，有表演，有互动游戏，包罗万有，也希望能有嘉宾，可以带给现场观众更多惊喜。蔡洁续说：「我嘅歌单已经谂咗好耐，希望可以透过歌曲讲多啲故事俾大家听，不过如果大家有睇我13年嘅华姐选举，就知道跳舞一定唔会系我负责。」成为跳舞担当的陈滢说：「幸好近期播放的《卧底娇娃》有少少打底，跳舞应该可以处理到。」