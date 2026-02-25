Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尹光为5月骚积极备战 玛姬预告回归乐坛 环星娱乐开市大吉张国林宣布双线发展

今天是新春开市吉日，环星娱乐特意召集一众歌手及艺人，包括尹光、Joe Junior、杨立门、颜联武、庄婉仙、刘惠鸣、梁荣智、姜蓓莉、张子丰、康华、玛姬、林至昭、吴嘉熙、许惠菁、张惠雅及歌莉雅等，一同进行切烧猪仪式，祈求公司在马年事事顺利，人人有工开。

张国林预告有两大演出

老板张国林在派发开工利是后表示，环星娱乐今年将双线发展，一方面继续发行歌曲，另一方面则主力主办及制作演唱会。他率先预告两大演出：4月6日将举行《吴仟峰演艺舞台60载荣休演唱会》，邀得阮兆辉、南凤、吴美英和尹飞燕等殿堂级老倌助阵，演绎首首名曲；紧接5月19日则有《尹光爆笑劲歌晒冷演唱会》，风格庄谐并重。

尹光以最佳身形登上舞台

即将开骚的尹光笑言：「新年期间面对好多美食，腰围都粗咗！听日开始就要控制饮食，做多啲运动练气，希望到时以最佳身形同体能同大家见面。」而忙于司仪工作的玛姬则透露，自己一直有在收歌，期望今年内能推出新作品，与乐迷见面。

