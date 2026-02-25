Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈松伶难忘与黎明合体唱经典曲 带著回忆跟歌迷「松聚」丨独家

影视圈
陈松伶于2月28日在伊馆举行个唱，这次是她相隔十多年再在香港开骚，她指这是一个勾起大家回忆的演唱会，明言不排除黎明担任嘉宾合唱《天涯歌女》，重现经典时刻。撰文︰霍淇、摄影︰谭志光

陈松伶开骚与歌迷重聚

陈松伶指开骚目的是希望与歌迷来一次集体回忆，因为许多粉丝从小学开始陪伴她，有些人经已结婚生小朋友，到现在小孩长大，「终于有时间跟歌迷再次见面！」她形容这是最好时机，「我这次是带著回忆回来，不只是我的回忆，也是大家的回忆，我们可以在舞台上找到归属感。记得我还是少女时，那段时期我觉得好舒服，没有压力。」她十分期待这次重聚，明言既紧张又兴奋。

陈松伶、黎明1989年剧集《天涯歌女》大受欢迎。
陈松伶、张铎十分恩爱，不时拍网片谈相处之道。
陈松伶透过陈淑芬介绍而认识张与辰。
陈松伶对上一次有剧见街是2019年的《福尔摩师奶》。
陈松伶揾老公上台跳唱

为了呈现最佳演出，她找来豪华班底包括奚仲文担任形象设计，陈华国设计服装，夏永康负责拍摄海报；至于音乐总监则是《中年好声音3》亚军张与辰，为其经典歌重新编曲。陈松伶是透过陈淑芬介绍而认识张与辰，即一见如故，「我有看他在跨年骚上表演，启发了我的创作，但老实说《天涯歌女》或《月儿弯弯照九州》不可能太离经叛道，还是有些框架，这次我百分百信任他，记得他对我说︰『你就放心交给我吧，我可以的』！」

陈松伶经典歌无数，最为人津津乐道一定是《天涯歌女》，提到歌迷望她与黎明这对萤幕情侣再合体，她说︰「他在《天涯歌女》演我的老师，也是我情人，合唱歌曲真的比较多。」揾对方做嘉宾？陈松伶点头说︰「只要他有空！」同时明言想邀请老公张铎一起上台跳唱，并透露儿歌部份也有嘉宾。
 

