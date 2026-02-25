闵熙珍开记招愿弃1.4亿港元赔偿 换HYBE终止对Newjeans所有诉讼

前ADOR代表、现任OOAK唱片CEO闵熙珍今日（25日）下午在首尔钟路区举行紧急记者会，针对她对HYBE提出的股票买卖价金诉讼一审胜诉结果，表示愿意放弃原本将获得的256亿韩圜（约1.4亿港元）赔偿金，以换取对方立即中止正在进行中的所有民事与刑事诉讼。

NewJeans成员最让闵熙珍挂心

闵熙珍表示相关提议包括HYBE终止针对她个人、NewJeans成员、ADOR外包商、ADOR员工等提出的所有诉讼。对于提出上述提议的理由，闵熙珍说：「在众多理由中，NewJeans成员们让我最为挂心，成员中有人重登舞台，但有人却要出庭受审，这种情况让我难受。没有人会在这样的局面中感到幸福，支离破碎的心情创造不出良好的文化。」

韩媒寸爆闵熙珍迟到早退

据指闵熙珍可能考虑到ADOR与NewJeans成员Danielle解约，并对其起诉索偿一事，故此提出上述建议。闵熙珍呼吁，希望HYBE能为5人齐聚营造自由追梦的环境，强调为艺人开辟光明之路是公司应尽之责。有指闵熙珍提及「5人」或意在要求HYBE保障NewJeans以5人阵容继续展开活动。虽然闵熙珍这次再以「神仙教母」姿态出现，营救NewJeans。但韩媒却不满她这次紧急记者会的安排，指她突然在昨天（24日）下午才发出通告，记者会原定在今午1点45分举行，但闵熙珍却迟了6分钟才现身，拿着notebook电脑到场的她更未有就迟到道歉，就匆匆读了声明，读完就提着电脑离开。于是多间韩媒都以「迟到6分钟、读了6分钟稿」作标题，寸爆闵熙珍迟到早退、态度轻率。