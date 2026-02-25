Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闵熙珍开记招愿弃1.4亿港元赔偿 换HYBE终止对Newjeans所有诉讼

影视圈
更新时间：21:15 2026-02-25 HKT
发布时间：21:15 2026-02-25 HKT

前ADOR代表、现任OOAK唱片CEO闵熙珍今日（25日）下午在首尔钟路区举行紧急记者会，针对她对HYBE提出的股票买卖价金诉讼一审胜诉结果，表示愿意放弃原本将获得的256亿韩圜（约1.4亿港元）赔偿金，以换取对方立即中止正在进行中的所有民事与刑事诉讼。

NewJeans成员最让闵熙珍挂心

闵熙珍表示相关提议包括HYBE终止针对她个人、NewJeans成员、ADOR外包商、ADOR员工等提出的所有诉讼。对于提出上述提议的理由，闵熙珍说：「在众多理由中，NewJeans成员们让我最为挂心，成员中有人重登舞台，但有人却要出庭受审，这种情况让我难受。没有人会在这样的局面中感到幸福，支离破碎的心情创造不出良好的文化。」

韩媒寸爆闵熙珍迟到早退

据指闵熙珍可能考虑到ADOR与NewJeans成员Danielle解约，并对其起诉索偿一事，故此提出上述建议。闵熙珍呼吁，希望HYBE能为5人齐聚营造自由追梦的环境，强调为艺人开辟光明之路是公司应尽之责。有指闵熙珍提及「5人」或意在要求HYBE保障NewJeans以5人阵容继续展开活动。虽然闵熙珍这次再以「神仙教母」姿态出现，营救NewJeans。但韩媒却不满她这次紧急记者会的安排，指她突然在昨天（24日）下午才发出通告，记者会原定在今午1点45分举行，但闵熙珍却迟了6分钟才现身，拿着notebook电脑到场的她更未有就迟到道歉，就匆匆读了声明，读完就提着电脑离开。于是多间韩媒都以「迟到6分钟、读了6分钟稿」作标题，寸爆闵熙珍迟到早退、态度轻率。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
12小时前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
8小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
5小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
8小时前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
3小时前
最强航母︱美福特号全舰爆渠喷粪 4600士兵大战「黄金海」
最强航母︱美福特号全舰爆渠喷粪 4600士兵大战「黄金海」
即时国际
10小时前
游飚离世丨游飚猝逝震惊娱乐圈 逾30年演艺生涯广结人缘 众星发文悼念 「一蚊JOE」：咱们在家乡再聚
游飚离世丨游飚猝逝震惊娱乐圈 逾30年演艺生涯广结人缘 众星发文悼念 「一蚊JOE」：咱们在家乡再聚
影视圈
7小时前
财政预算案2026︱豪宅加税前尾班车倒数 上海买家「扑机票」来港 今夜料促成4至5宗 单一成交达3亿｜独家
豪宅加税前尾班车倒数 上海买家「扑机票」来港 今夜料促成4至5宗 单一成交达3亿｜独家
楼市动向
5小时前
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:30
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
9小时前