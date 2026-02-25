倪晨曦沉迷学AI剪片与时并进 惊喜荣登KOL三甲归功分享症：冇谂过争名次

倪晨曦（Elva）今日（25日）出席活动，她笑言农历年食到变肥，皆因很喜欢年糕及贺年食品，加上农历年气氛开心，自不然就吃得多，又指家人未有趁农历年来港，反而她会在暑假期间返加拿大探望家人或他们会来港。

倪晨曦唔安排两子做𡃁模

提到早前公布「2025年十大IG品牌内容广告销售额最高KOL」头三名分别为陈凯琳、倪晨曦、及郑秀文。倪晨曦坦言经营社交网，只是想分享自己喜欢的东西，未有想过要获得名次。谈到喜欢那类型KOL，她说：「我自己钟意睇教人煮餸同埋穿搭方面，呢排好喜欢睇用AI software教人剪短片，因为嚟紧都系AI时代。」自认剪片属于中级程度的倪晨曦，笑言懂得一般的剪片，近年有同事离职，所以也做埋剪片。谈到三位囝囝会否帮手做模特儿拍短片，她笑指大赞仔现年五岁，自己摆出甫士，可以叫大仔照板煮碗去做，但年幼的两个囝囝则未能控制到。