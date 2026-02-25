Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

倪晨曦沉迷学AI剪片与时并进 惊喜荣登KOL三甲归功分享症：冇谂过争名次

影视圈
更新时间：23:45 2026-02-25 HKT
发布时间：23:45 2026-02-25 HKT

倪晨曦（Elva）今日（25日）出席活动，她笑言农历年食到变肥，皆因很喜欢年糕及贺年食品，加上农历年气氛开心，自不然就吃得多，又指家人未有趁农历年来港，反而她会在暑假期间返加拿大探望家人或他们会来港。

倪晨曦唔安排两子做𡃁模

提到早前公布「2025年十大IG品牌内容广告销售额最高KOL」头三名分别为陈凯琳、倪晨曦、及郑秀文。倪晨曦坦言经营社交网，只是想分享自己喜欢的东西，未有想过要获得名次。谈到喜欢那类型KOL，她说：「我自己钟意睇教人煮餸同埋穿搭方面，呢排好喜欢睇用AI software教人剪短片，因为嚟紧都系AI时代。」自认剪片属于中级程度的倪晨曦，笑言懂得一般的剪片，近年有同事离职，所以也做埋剪片。谈到三位囝囝会否帮手做模特儿拍短片，她笑指大赞仔现年五岁，自己摆出甫士，可以叫大仔照板煮碗去做，但年幼的两个囝囝则未能控制到。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
13小时前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
10小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
7小时前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
4小时前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
9小时前
最强航母︱美福特号全舰爆渠喷粪 4600士兵大战「黄金海」
最强航母︱美福特号全舰爆渠喷粪 4600士兵大战「黄金海」
即时国际
11小时前
财政预算案2026︱豪宅加税前尾班车倒数 上海买家「扑机票」来港 今夜料促成4至5宗 单一成交达3亿｜独家
豪宅加税前尾班车倒数 上海买家「扑机票」来港 今夜料促成4至5宗 单一成交达3亿｜独家
楼市动向
6小时前
游飚离世丨游飚猝逝震惊娱乐圈 逾30年演艺生涯广结人缘 众星发文悼念 「一蚊JOE」：咱们在家乡再聚
游飚离世丨游飚猝逝震惊娱乐圈 逾30年演艺生涯广结人缘 众星发文悼念 「一蚊JOE」：咱们在家乡再聚
影视圈
8小时前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
2026-02-24 14:31 HKT
05:27
财政预算案2026一文睇清︱子女免税额加至$14万 $5000万推全民AI培训 即睇重点政策！
社会
7小时前