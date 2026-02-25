钟柔美现身新城团拜拒受访 薛家燕新年豪派12万利是 爆朋友去年𢭃利是后中六合彩

「新城广播新春团拜」在黄埔举行，新城广播行政总裁马浚伟率领管理层、台长及节目主持，「镇台之宝」薛家燕、以及一众歌手友好泳儿、曾比特、周吉佩、张与辰、钟柔美、詹天文等齐与大家拜年，大批粉丝到场应援。活动上更宣布、《新城劲爆颁奖典礼》将精简至48奖，而是非缠身的钟柔美以赶时间为由未有受访，难得与自小便合作的家燕姐同台时，获对方揽揽打气，一沾旺气望扭转运势。

家燕姐大派「财神利是」

现场以家燕姐人气最强劲，大派「财神利是」分享喜气，受现场街坊及工作人员欢迎。薛家燕以新发型示人，她笑言是新形象，也喜欢扮靓，她指准备了数百利是都不够派，不介意与大家分享喜气，笑言有朋友去年得到她的利是，在刚过去的2亿金多宝中了数万元，特别与她分享喜悦，更约她食饭。司仪范振锋爆薛家燕越来越受欢迎，今年准备了8000封利是，她开心被视为财神，笑言派了12万元利是，分享到的不止运气，自己也开心，希望大家都心想事成、身体健康。问孙仔可有向她拜年？家燕姐开心指孙仔初一已向她拜年。

